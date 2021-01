"Cuando visité el viernes el Zendal me dijeron que nadie había fallecido", así comienza el tuit indignado de la diputada de Más Madrid, Mónica García, tras enterarse en una exclusiva de Público de la situación del hospital de emergencias Isabel Zendal. "No tienen vergüenza, ni límites", añade.

Cuando visité el viernes el Zendal me dijeron que nadie había fallecido, ayer nos enteramos de que sí que habían fallecido pacientes y que no había cámaras mortuorias donde trasladarlos. No tienen vergüenza, ni límites. https://t.co/TXCUkd85Mo

