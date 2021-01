Los mejores y peores momentos de Salvador Illa como ministro de Sanidad

El candidato del PSC a las elecciones en Catalunya, Salvador Illa, ha dejado el Ministerio de Sanidad en plena tercera ola de la pandemia de la covid-19. Durante estos meses como ministro, Illa ha tenido que hacer frente a la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años.

Pedro Sánchez le ofreció ocupar ese cargo sin, aparentemente, muchas competencias. El presidente probablemente en ese momento no imaginaba el papel que ostentaría Illa por dirigir un Ministerio clave para abordar la gran crisis de la covid-19.

A pesar del complicado escenario sanitario, Sánchez ha decidido apostar por Illa como el candidato para las elecciones catalanas que se celebrarán, por el momento, el próximo 14 de febrero. Este movimiento ha provocado una oleada de críticas por parte no solo de la oposición, también de los socios de Gobierno.

Pero no solo ha tenido que hacer frente a la crisis sanitaria, también a los reproches políticos, sobre todo a los que procedían de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Illa criticó la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Ejecutivo autonómico y aseguró que "Ayuso ha decidido no hacer nada". "Algo tendrá que ver quién gobierna en Madrid", señaló el exministro sobre los malos datos de la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Durante estos meses, el ya exministro de Sanidad ha dejado momentos para la Historia. Aunque el dirigente no se caracteriza por mantener un tono agresivo o continuas salidas de tono —más bien, todo lo contrario—, algunas de sus frases han tenido una gran repercusión, especialmente sus respuestas a la oposición y sus críticas a los movimientos antivacunas y negacionistas. En referencia a estos últimos aseguró: "Yo me leo un libro de historia y veo cómo se ha acabado con otras enfermedades con vacunas, y veo que los que han tomado lejía no han acabado bien".

