"Un día retira la placa a Indalecio Prieto y otro elimina la Dirección General de Igualdad: el ultra del Ayuntamiento de Madrid era Almeida"

Poco a poco, las dos caras de José Luis Martínez Almeida se van desvaneciendo y empezamos a ver la auténtica. Aunque trató de cultivar una imagen de conciliador y moderado con algunos gestos durante los primeros momentos de la pandemia de coronavirus (algo que no resultaba difícil al lado de Ayuso), lo cierto es que el tiempo y sus decisiones le están retratando.

El alcalde de Madrid gracias al apoyo de Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox se ha convertido en una suerte de regidor a tiempo parcial y portavoz del PP a tiempo completo.

Pero si algo ha acabado por definirle han sido las decisiones de su Ayuntamiento en materia de memoria e igualdad: excluyendo los versos de Miguel Hernández del memorial de la Almudena, arrancando las placas con los nombres de los fusilados durante el franquismo, quitando las calles de Largo Caballero e Indalecio Prieto o con su decisión de censurar un mural feminista (y sacar el comodín de ETA para justificarse) Y la guinda al pastel, la ha puesto ahora, eliminando la Dirección General de Igualdad.

En las redes, esta decisión ha colmado el vaso de muchos tuiteros que se han acordado de esa supuesta moderación:

Almeida no va a quitar el mural feminista porque lo esté obligando Vox.

-Oye, Almeida, a que te vas a cargar la cosa esa de igualdad?

-Hombre, claro! Faltaría más!

-Entonces, no te tengo que amenazar?

-No, no, si yo también estoy deseando cargarme esas mierdas!

-Así da gusto.

-Y verás qué presupuestos más guapos tenemos preparados!

