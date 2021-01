Cachondeo en las redes con los seísmos en Granada: "Ayuso va a construir un hospital de terremotos por si acaso"

Tiembla la tierra en Granada. En las últimas horas, varios seísmos se han dejado sentir en la provincia andaluza, algunos de magnitud 4,3, 4,2 y 4 grados, tres días después del temblor de 4,4 que sacudió, con daños materiales, Atarfe y Santa Fe.

Los expertos han achacado los terremotos de los últimos días al hundimiento que sufre la Cuenca de Granada, en cuyo borde se encuentran las fallas que los causan. Además consideran estos terremotos "pequeños", aunque reconocen que causan una gran alarma al ser muy superficiales y producirse cerca de localidades que están densamente pobladas.

Granada. 26/01/2021.

No saldrá en los medios porque no es Madrid. Pero está pasando.

No podemos ni estar en casa. #TerremotoGranada pic.twitter.com/1tz7nRKB4Y

— Francisco Sánchez (@FsaSnchez) January 26, 2021