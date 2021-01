Oh, sorpresa: el Tribunal Supremo ha rechazado imputar a Pablo Iglesias en la pieza Dina. El Alto Tribunal ha devuelto la causa al juez Manuel García-Castellón para que agote la investigación y, en su caso, cuando lo haya realizado, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el aforado Iglesias.

Una información, sin duda, relevante dada la publicidad que se ha dado este asunto en los medios de comunicación durante los últimos meses, ¿verdad? Pues, resulta que algunos no lo tienen tan claro...

Si hoy hacemos un breve repaso a las portadas de papel de los principales medios de este país nos encontraremos algunas sorpresitas. De entrada, ABC y La Razón, no dicen nada en sus primeras páginas. Ni mu. Ni una línea. Ni sacando la lupa, como en otras ocasiones, vaya. En ABC tenían otra cosa preparada para sus lectores: una apertura dedicada en exclusiva a Iceta para hablar de "cien cesiones a Catalunya y el País Vasco". Y el pobre Iceta casi ni se ha sentado en la silla... Por su parte, La Razón habla de la campaña de vacunación, de Illa, y dedica una foto a Manuel Castells.

En el caso de El Mundo, sí dedica un módulo abajo a la derecha y dice que el Supremo no abre causa a Iglesias "por ahora". Hombre, claro, no teníamos previsto ver noticias del futuro en las portadas de hoy...

El País, por su parte, también incluye un espacio en su portada, con el aséptico título: "El Supremo archiva la causa de Pablo Iglesias y se la devuelve al juez instructor".

Un tratamiento, digamos un poco diferente al que la prensa dedicó a este asunto el pasado 8 de octubre cuando el juez hizo la petición al Supremo. Así por resumir, el tratamiento en ese caso fue: todos abriendo con ello.

Y eso por no hablar del tiempo dedicado en los medios con el tema hasta ahora. Lo cierto, es que con los antecedentes que ha habido con esto en otras ocasiones, no es que nos esperásemos que pudiera pasar esto, no. Es que es algo que ni por un asomo se ponía en duda:

El propio Pablo Iglesias ha comentado la jugada en su cuenta de Twitter:

Cuando se abre // Cuando se archiva pic.twitter.com/RTqbGdmuGB — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) January 28, 2021

Y, por supuesto, las redes una vez más no se han quedado indiferentes:

