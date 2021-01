De los creadores del "feminismo liberal" llega ahora... Margaret Thatcher como "abanderada" del feminismo.

Y es que la 'vicealcaldesa' de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que en el mural de Ciudad Lineal no estén nombres como el de la ex primera ministra británica:

Dice el @PSOE que "somos la VOX de nuestro amo". Les diré una cosa: yo no tengo amo. Soy mujer, defiendo la igualdad y no, no soy de izquierdas. Dejen de patrimonializar el feminismo. pic.twitter.com/bCoyFhkVrx — Begoña Villacís (@begonavillacis) January 26, 2021

"A mí no me gusta que junto al nombre de Rosa Parks [...] se ponga sistemáticamente a mujeres que defienden una sola ideología [...] pero me pregunto por qué no están otras mujeres, también abanderadas del feminismo, que han defendido otra ideología. ¿Por qué no está por ejemplo Margaret Thatcher?", afirmó.

El momento tuvo lugar este miércoles, en el pleno del Ayuntamiento en el que Ciudadanos reculó tras la presión vecinal y decidió apoyar que se mantenga el mural de Ciudad Lineal en el que aparecen Rosa Parks, Frida Kalho o Valentina Tereshkova. En su discurso, también se preguntó por qué no se ponía a otras mujeres como Concepción Arenal o Santa Teresa de Jesús.

Sus palabras han generado un aluvión de comentarios en las redes, especialmente por meter a la 'Dama de Hierro', la neoliberal Margaret Thatcher, que más allá del mérito de ser la primera mujer que ocupó este puesto en su país, lo cierto es que no parece que el feminismo fuese lo suyo.

Algunos tuiteros le han recordado un vídeo en el que trata el tema de la igualdad con cierta sorna:

Que dice Begoña Villacís que Margaret Thatcher fue una abanderada del feminismo ????pic.twitter.com/kOcafocQE9 — Protestona ???? (@protestona1) January 26, 2021

Otros han recordado también, las supuestas palabras de Tatcher que citó un antiguo colaborador suyo, Paul Johnson. Según Johnson escribió en un artículo, la exmandataria británica le dijo: "Las feministas me odian, ¿no? No las culpo. Odio el feminismo. Es veneno":

Begoña Villacís: "En el mural de Ciudad Lineal no están otras mujeres abanderadas del feminismo como Margaret Thatcher". Margaret Thatcher: "Odio el feminismo. Es veneno". — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) January 26, 2021

El debate sobre si tildar a Tatcher de feminista ha sido debatido durante años en su país. Ahora ha llegado también al Twitter hispano, donde muchos se lo han tomado a cachondeo:

Ayyyyyyy Villacis pidiendo que pongan a Margaret Thatcher en el mural feminista. ???????????? https://t.co/JWX2XxLKQf — Rosa María Artal (@rosamariaartal) January 26, 2021

¿En serio Villacís ha dicho que Margaret Thatcher es un referente del feminismo? Cada día se superan más. — Laura Cruz (@Laura_cruzd) January 26, 2021

Y Carmen Polo — Sergio GFP (@sergio_gfp) January 26, 2021

Begoña, Margaret Thatcher dijo literalmente que odiaba el feminismo y se opuso a las sanciones económicas para acabar con el régimen del Apartheid en los 80. Y a ti te parece buena idea ponerla en un mural feminista junto a Rosa Parks. Bravo. — Gema MJ (@gmaemejota) January 26, 2021

Si Margaret Thatcher era feminista, Santiago Abascal es un currante de la España que madruga. — Unknown ???? (@h0m3r02) January 26, 2021

Están pidiendo que Margaret Thatcher esté en un mural feminista? JAJAJAJAJA Si así fuera, la propia Margaret borraría ese mural. — Joy ???? (@Maprit0) January 26, 2021

No es que la izquierda patrimonalice el feminismo, es que adoptáis medidas contra el feminismo. No hay feminismo real en ningún partido nacional de derechas, ha quedado patente. — Gonpinudo (@HolaGonpinudo) January 26, 2021

"Las feministas me odian, ¿no es cierto? Y no las culpo. Porque odio el feminismo. Es veneno". Margaret Thatcher. Que raro que no esté incluida en el mural de Ciudad Lineal, no @begonavillacis? — Anita Botwin ???? (@AnitaBotwin) January 27, 2021

Que Margaret Thatcher sea el referente feminista de Ciudadanos ya lo dice todo — Armando el pollo (@Arma_pollo) January 27, 2021

La Thatcher era feminista asintomática. — Carmen Romero ???? (@carmenrogo10) January 27, 2021

Sí señora Villacís, Margaret Thatcher era feminista de toda la vida, seguramente como usted. pic.twitter.com/07FMIVllvq — Socialistes Catalans (@Socialistes10) January 26, 2021

Yo pondría a Margaret Thatcher sin dudarlo en un mural sobre feminismo. Seguro que estaría encantada. Jaja. Su derrota final. — Antón Losada (@antonlosada) January 27, 2021

De los creadores de .. Hitler era socialista llega Thatcher era feminista — mikelino❤???????????? (@mikos1111111) January 28, 2021