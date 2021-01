¡Viernes!

Es viernes y VOX tiene la cuenta suspendida. Disfrutad! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 29, 2021

Una semana complicada, llena de malas noticias. En Granada, por ejemplo, han sufrido decenas de terremotos en los últimos días.

Menos de 5 grados no es terremoto es una digestión pesada ????

¡Ánimo, Granada! — Numeritos ???? (@08181) January 26, 2021

-¿Qué ta pasao, mi arma?

-Que me estaban vacunando cuando ha empezao el terremoto aquí en Graná pic.twitter.com/zzUwFVCxed — Sheila Ljungberg ???????? (@SheilaLjungber) January 26, 2021

Hay que recordarle a Granada que más de tres sacudidas es paja. — Moe de Triana (@moedetriana) January 28, 2021

Ayuso dice que por qué no construyen un hospital de terremotos en Granada, que ella se encarga. — Luis Endera (@Luis_Endera) January 26, 2021

Y al parecer en China están empezando a hacer test anales para detectar el coronavirus. Lo que nos faltaba este año.

2020: 'Qué por culo de año, ojalá 2021 sea mejor'. 2021: pic.twitter.com/eNdLNx7oXI — El Jueves (@eljueves) January 27, 2021

Cuando te hacen una PCR Nasal//

Cuando te hacen una PCR Anal pic.twitter.com/mjImkAHvVe — Un gato musical (@FinaOstia) January 27, 2021

—Cálmese. En China están haciendo una PCR anal y otra nasal.

—PERO USAN DOS BASTONCILLOS — Pentotal (@PentotalSadico) January 27, 2021

más vale test en el ano que quedarnos sin verano https://t.co/CHNPYOk3pQ — Telmo (@Telmometro) January 27, 2021

EL 2021 VA A SER NUESTRO ANO https://t.co/yXB9jC4Dvi — Moi Camacho (@Moicamacho) January 28, 2021

Cuando te hacen la pcr anal, becarios aprendiendo a hacerlo. pic.twitter.com/0TS1Zi45iS — pulp. ® (@sukarra2) January 27, 2021

Aquí a la PCR anal la llamaremos CEOE. — Mortadela (@MortaSiciliana) January 27, 2021

Y nos quejábamos del 2020...

—Eh Steve ¿Hundimos el mundo el 2020?

—¿Cómo?

—Creamos un virus que confine países enteros y metemos vacunas con microchises por el 5G

—Y también nevadas que colapsen ciudades

—Eso!, Y terremotos!

—JAJAJAJAJAJJA

—Y que las pruebas sean anales

—JAJAJAJAJA SUJÉTAME EL CUBATA pic.twitter.com/2sGAWbAJ5T — Doña Merkel ???????????????????????????????? (@GobernoAlem) January 29, 2021

Hablando de lo del coronavirus, la cosa sigue mal. Además lo de las vacunas va con retraso. Por lo que sea...

El repartidor de vacunas. pic.twitter.com/fnD41v7inN — El Monaguillo (@elmonaguillo) January 27, 2021

Se ve que hay un lío entre las farmacéuticas y las autoridades europeas. Quién lo iba a decir...

Lo que tiene que hacer la Unión Europea es respetar a las farmacéuticas que ha elegido la gente para que nos gobiernen. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 29, 2021

Entre eso y los políticos, curas, militares y demás listos y amigos de listos que se las están poniendo antes de tiempo, no sabemos si a nuestros abuelos les llegará algún maldito día.

Y ahora investigan si una supevisora de enfermería se llevó un vial a casa para vacunar a su marido, ex fiscal jefe de Castellón. Pero... nadie controla esto? Hay que ponerle nombre y nº de historia a cada ampolla de morfina que gastamos, pero las vacunas no las controla nadie? — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) January 28, 2021

Cuidado que están los centros de salud llenos de alcaldes que se tropiezan, se caen encima de una vacuna y se la clavan sin querer. — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) January 28, 2021

Si no te has vacunado antes de tiempo, no eres nadie. — Dani Bordas (@DaniBordas) January 26, 2021

Y Ana Rosa, diciendo que hay que vacunar al rey primero... Viven en un mundo paralelo.

"Como te lo digo, nena, al primero que habría que vacunar es al rey" pic.twitter.com/qrgDiIAvs0 — NoAbrasPaz (@noabraspaz) January 25, 2021

El PP, cómo no, no ha querido desaprovechar el momento para volver a ir a la yugular del Gobierno. Da igual que sea evidente que es un problema internacional, da igual que se les note la falta de responsabilidad de Estado y da igual las contradicciones en las que caigan, siempre habrá gente dispuesta a comprarles su discurso, sea el que sea, y lo saben.

Lo de Madrid es como una película de Stephen King dirigida por Luis García Berlanga. — Galleto Fontanedo???? (@Coponnnn) January 26, 2021

Ayuso está a la cabeza de todo esto, por supuesto.

"This is fine" Declara Ayuso en exclusiva para @VanityFairSpain pic.twitter.com/qd66n96zkt — Sheila Ljungberg ???????? (@SheilaLjungber) January 21, 2021

Madrid, por cierto, ya ha anunciado a través de su vicepresidente que no quieren tomar más medidas, que a partir de ahora las tome el Gobierno. Y no lo han dicho en broma, no.

¿Acaso Aguado está insinuando que quiere confinamiento ordenado por el gobierno central para quejarse? https://t.co/LgO2ygxQ1s — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) January 27, 2021

Uno ya no sabe cómo reaccionar a cada nueva locura de la derecha madrileña

Cómo vende la derecha la gestión del Ayuso / Cómo es en realidad. pic.twitter.com/iaATri67sX — Satanislavsky (@Satanislavsky) January 24, 2021

Eso sí, han remunicipalizado las escuelas de tauromaquia. Lo importante es lo importante.

- Una eléctrica estatal??

+ Comunista!!

- Un Banco Público??

+ Radical!!!

- Que devuelvan el rescate??

+ Bolivariano!!

- Regular alquileres??

+ Venezuela!!

- Municipalizar los toros??

+ Oleeeee y oleeee Esta pasando... — SayonaraTroika (@Sayo_P75) January 28, 2021

En Madrid no es que me conforme con que nos gobierne la izquierda, es que me conformaría con la derecha de cualquier otra comunidad. — Quique Peinado (@quiquepeinado) January 28, 2021

Esta misma semana también han dado el cante decidiendo eliminar un mural en Ciudad Lineal dedicado a mujeres que hicieron historia. Sí, eso les parecía mal. Al final, la presión vecinal ha provocado que Ciudadanos reculara, pero ya se han quedado todos retratados.

Lo que me he reído con esto xdddd!!! ????????????#ElMuralSeQueda pic.twitter.com/wfbtvh1W8y — Protestona ???? (@protestona1) January 26, 2021

Después, Villacís salió a decir que lo que le molestaba es que no se hubieran dibujado feministas de otras ideologías como Margaret Thatcher. ¡JAJAJAJAAJAJ!

Lo que me parece intolerable es que en el mural de Madrid al lado de Rosa Parks sólo aparezcan feministas con ideología de izquierdas y no feministas de otras ideologías como por ejemplo Don Manuel Fraga Iribarne o Paquirri. — Xabibenputa (@Xabibenputa) January 27, 2021

La aportación de las derechas en esta pandemia quedará para los libros de historia.

Pablo Casado trabajando por España. Descripción gráfica. pic.twitter.com/jo9OIwcqFA — Doña Merkel ???????????????????????????????? (@GobernoAlem) January 28, 2021

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

La fórmula de las tres AS para los que queráis ser más resilientieies #coach #actitudpositiva https://t.co/r2NaJ83hcX pic.twitter.com/KTIVq5ZWQy — David Pareja (@davidpareja) January 28, 2021

Un recolector de minerales de California se acaba de encontrar al monstruo de las galletas dentro de un ágata. Yo creo que 2021 acaba de superar oficialmente 2020. pic.twitter.com/qrt5sz5hb4 — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) January 28, 2021

Santiago Abascal posa como mi perrete cuando oye un petardo. pic.twitter.com/ADTWVfhttt — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) January 27, 2021

No puedo ni imaginar la sorpresa que hace miles de años se llevó la primera persona que abrió un kiwi — Álvaro Carmona (@alvarocarmona) January 29, 2021

Ortega Smith intentando explicar los datos sobre inmigración y delincuencia que se ha inventado. pic.twitter.com/cBzqm5IbMv — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 29, 2021

Ahora que el Supremo ha archivado el caso Dina, puede que tenga tiempo para descubrir quién era "M. Rajoy". — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 27, 2021