El Rubius se defiende de las críticas por irse a Andorra y Twitter responde: "Le puedo recomendar 20 pueblos de Salamanca donde no le conocería ni el panadero"

El Rubius ha hablado. El youtuber, que anunció recientemente su salida a Andorra (y su correspondiente tributación en el país vecino), ha emitido un extenso comunicado para salir al paso de las críticas que ha recibido en los últimos días. Él mismo ha sido el encargado de difundirlo.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

El comunicado del conocido youtuber explica que ha pagado "casi la mitad" de sus ingresos en impuestos en España durante los últimos 10 años y que la decisión de irse a Andorra tiene "multitud de matices y contrastes" por lo que "no es una decisión plana". No obstante, el comunicado parece no haber convencido a las voces críticas y Twitter ha vuelto a vivir una jornada de debate entre los que critican la decisión y los que apoyan el movimiento del youtuber, que le permitirá no pagar impuestos en España.

Lo dije y lo repito. Lo preocupante no es que esta gente se marche a Andorra. Lo realmente preocupante es los cantidad de chavales, cuyos padres estarán doblados a trabajar, que defienden a estos millonarios cuyo único interés es comprarse un barco más grande. pic.twitter.com/9X3BO395qV — PabloMM (@pablom_m) January 29, 2021

Una de las razones esgrimidas por el youtuber ha sido la privacidad que le da el Principado respecto a las calles de Madrid y los tuiteros no han desaprovechado la ocasión para darle algún consejo.

Si el Rubius se ha ido a Andorra para estar tranquilo y salir a la calle yo le puedo recomendar 20 pueblos de Salamanca donde no le conocería ni el panadero, que no se agobie por eso, pobrecito mío. — Sandra (@13sandra_) January 29, 2021

"Después de ganar unos millones hablando frente a una pantalla donde me ven millones de personas, me da cosa salir a la calle porque la gente me conoce"

Una vez dicho esto, Rubiutustra volvió a las montañas de Andorra, a la soledad de su cueva, alejándose de Hacienda para siempre — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 30, 2021

La defensa al youtuber se ha basado en la libertad de movimiento. ¿Las críticas?

Mi padre está en paro y mi madre trabaja más de 10 horas al día por 800€ al mes. Pero ahí estoy, rezando para que si nos ponemos malos nos atiendan pronto en el hospital público y aplaudiendo a mi ídolo el Rubius que para no pagar impuestos se ha ido a Andorra. — Panik (@Panik81) January 30, 2021

¿Andorra nos roba?

Deberíamos unirnos en un solo mensaje: Andorra nos roba. — Manuel Burque (@manuelburque) January 30, 2021

La discusión, no obstante, se ha tomado con buenas dosis de humor. Que estamos en fin de semana.

– Yo nunca me iría a Andorra.

– Tú eres encofrador, Alfredo. — Ruffles (@TraedRuffles) January 30, 2021

Vine a Andorra con un sencillo sueño. Ejercer mi libertad de evadir impuestos en España. ¿Y así es como se me trata? ¿Quién es el verdadero monstruo que cobra 4 millones de euros anuales? Yo no... Yo... No... pic.twitter.com/Jfe1jteAwx — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) January 30, 2021

El Rubius, la Rosa Parks de YouTube España. — ???????????????????????? (@Arezno) January 30, 2021

El Rubius y sus colegas ahora juegan al NOT AMONG US — El Hematocrítico (@hematocritico) January 30, 2021

puede el comunicado de El Rubius fregarme los platos? Pues entonces me da igual — InésHernand (@InesRisotas) January 30, 2021

- SOY "YOUTUBER MILLONARIO", Y YO SOLO QUIERO IRME A ANDORRA CON MIS AMIGOS A EVADIR IMPUESTOS

- QUÉ INJUSTICIA CUÁNTO DINERO GANAS AL AÑO?

- 4 MILLONCEJOS DE NADA

- POBRECITO

- MIS LÁGRIMAS NO ME DEJAN VER LO BONITA QUE ES ANDORRA *se seca las lágrimas con billetes de 500 euros* — Chucki (@chuckiclampy) January 29, 2021

Lo del Rubius también lo predijeron los Simpson: pic.twitter.com/ewQPOOGQt9 — ░F░R░I░C░A░Z░O░ (@herpes_oficial) January 30, 2021

