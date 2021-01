El periodista Javier Ruiz se convirtió en uno de los personajes del viernes tras su pequeña discusión con Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine, un youtuber de derechas afincado en Andorra para pagar menos impuestos por los ingresos que genera a través de retransmisiones online.

En el programa de Cuatro Al día, el presentador no dudó en interpelar con dureza al joven, que no tuvo réplica ante la contundencia de Ruiz: "Los impuestos de los españoles son los que te ha llevado a donde tu estás, no tenéis solidaridad y tampoco razón", arguye.

Además, Ruiz aprovechaba para recordar que esta misma polémica ya sucedía con Arancha Sánchez Vicario o Montserrat Caballé: "Ni siquiera en esto sois originales. Estáis en vuestro perfecto derecho de eludir impuestos, pero tenéis que entender que los que nos quedamos a pagar estamos en nuestro perfecto derecho a decir que no es justo y que no sois solidarios".

Javier Ruiz explicándole a Wall Street Wolverine por qué hay que pagar impuestos y todo lo que le debe a ellos. pic.twitter.com/b8B5ZpIWhF — Alex_????☭ (@LaDeseducacion) January 29, 2021

Las redes han abrazado el discurso de Ruiz ante este youtuber. Un debate que no tiene final y que como bien apunta el periodista, tampoco es nuevo. Sin embargo, Domínguez sí que ha sido objeto de críticas.

Magistral y pedagógica explicación de @Ruiz_Noticias a un youtuber lo que implica que el se vaya a Andorra. La pensión de sus padres y la educacion y sanidad de sus seguidores las seguimos pagando nosotros https://t.co/VDjsAhnQTB — José Carlos Díez (@josecdiez) January 30, 2021

Hay 2 cosas que me asquean de este youtuber:

- No admite la posibilidad de estar equivocado, a pesar del peso de las afirmaciones de Javier Ruiz.

- Cuando le están dando un respaso, sonríe socarronamente, con aires de superioridad.

Esto demuestra que es un completo gilipollas. https://t.co/Xagv2KtaIp — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) January 30, 2021

Tengo un amigo que suele decir "me puedo esforzar muchísimo en explicarte algo pero eres tú el que lo tienes que entender..." Pues esta gente no lo entiende https://t.co/P7isNqgN5L — Sr. Grumoso (@grumositor) January 30, 2021