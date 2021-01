"¿Hasél no puede decir que Juan Carlos es un ladrón pero exmilitares pueden decir que fusilen a 26 millones de rojos?"

La libertad de expresión no deja de ser objeto de debate en la actualidad. Hace unos días, se hizo pública la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasél y las redes se llenaron de críticas hacia lo que podría suponer una vulneración del derecho recogido en la Constitución. No obstante, el desacuerdo de la población no pasa tanto por una condena en particular, sino que se basa en una más que probable vara de medir. ¿El ejemplo? Los chats de militares franquistas.

¿Hasel no puede decir que Juan Carlos es un ladrón pero unos ex militares pueden decir que fusilen a 26 millones de rojos hijos de puta? — Noa Gresiva (@NoaGresiva) January 29, 2021

El descontento se ha generalizado entre los usuarios de Twitter, haciendo trending topic la defensa del rapero.

Hace justo un mes se supo de un chat de militares franquistas donde se pedía fusilar a 26 millones de personas. No ha tenido ninguna consecuencia. Pablo Hasel tiene 10 días para entrar en prisión por decir que los Borbones son unos ladrones. — PabloMM (@pablom_m) January 30, 2021

Es que en el Reino de Españistán los ladrones, asesinos y torturadores fascistas tienen impunidad y son libres, si luego tú se lo cantas con rimas, entonces irás a la cárcel. Lo llaman justicia a la española. — Saig de Sant Esteve de les Roures (@BoschCanyelles) January 31, 2021

Por no decir que el.tiempo ha demostrado que las letras de Hassel no han incitado a nadie a cometer violencia.

Los ex militares afirman tener los "medios".

Nauseabundo todo. — hector molto (@hector_molto) January 30, 2021

Que Pablo Hasel vaya a la cárcel por injurias a la Corona (una institución) y que Villarejo quede absuelto por injurias al CNI, porque al ser una institución no tiene honor... me parece además de una injusticia una contradicción penal. #PabloHaselLibertad — Patricia López ???????????????? (@patricialopezl) January 30, 2021

La sonrojante paradoja judicial que retrata a nuestro país es que @PabloHasel entrará en prisión, y @Valtonyc tuvo que exiliarse, entre otras cosas por señalar los delitos del rey, pero el rey difícilmente puede ser juzgado por ellos. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) January 28, 2021

Injurias a la Corona lo llaman. Que bello delito inventaron para cercenar la libertad de expresión — Madtyn (@madtyn) January 30, 2021

Que vayan a encerrar a Pablo Hasel por el contenido de sus canciones es un desproposito. Que te guste más o menos su música es irrelevante. Hoy es él, mañana podemos ser nosotros — MIGUÉ (@hippymigue) January 29, 2021

Juan Carlos I cumple hoy 183 días en un resort de lujo de Abu Dhabi, tras publicarse que escondía dinero en Suiza y disponía de tarjetas black para la Casa Real. Mientras, al rapero Pablo Hasel le quedan 7 días para entrar en prisión por cantar que Juan Carlos I es un ladrón. — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 31, 2021

Pablo Hasél debería pagar su pena con disculpas. Al rey le funcionó. — Big Torres (@BigTorres_) January 30, 2021