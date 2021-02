Lo de Ayuso es un no parar. Ni un día sin dar el cante de alguna manera en esta pandemia. Ya hemos hecho varias veces resúmenes de lo suyo: lo de las residencias de ancianos, la comida rápida para niños, su Twitter como un mercadillo de marcas, las dimisiones en Salud, todo el despropósito del Zendal, lo de pedir medidas más duras al Gobierno mientras se niega a tomar medidas más duras... Pero la cosa es que ya no nos da tiempo ni a seguirle el ritmo, porque hay temporadas que va a varias por día.

En las últimas horas, la cosa ha ido por el tema de la hostelería. Para empezar, hemos sabido que la Comunidad de Madrid "estudiará" que la hostelería sea prioritaria en la vacunación...

Ayuso estudia que la hostelería, ese sector que mantiene abierto porque en los bares no se dan contagios, sea prioritaria en la vacunación.

Pues la cosa no acaba ahí. La presidenta ha anunciado que la Comunidad de Madrid aprobará este viernes incrementar de cuatro a seis personas el número de comensales en las terrazas para las próximas semanas y la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el interior de los restaurantes. El pequeño detalle es que... la mascarilla ya era obligatoria en los espacios cerrados, según una orden de la propia Comunidad de Madrid del 29 de julio de 2020.

Los tuiteros, que ya no saben qué más decir sobre los desvaríos de Ayuso, vuelven a intentarlo:

Spoiler: Ayuso no estudiará nada. Ni ella, ni nadie que tenga nada que ver con la epidemiología, la medicina o la economía (porque la conclusión es evidente).

Yo lo siento enormemente pero no hay nadie al volante en Madrid

El truco de Ayuso: si no te parece lógico que se vacune antes a los camareros que a los mayores de 65, es que tú no apoyas el sector de la hostelería (muchos votos) y ella sí. Desde que esto empezó, Ayuso no toma medidas sanitarias, Ayuso hace campañitas electorales.

