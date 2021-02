Si con lo que ganas en tu trabajo no te llega para vivir solo, para poner la calefacción, para comprar comida o para salir de casa a disfrutar de un poco de ocio, no te preocupes, léete los periódicos y verás que no eres pobre, sino un moderno. Y es que en la prensa sigue la moda de vender los problemas causados por la precariedad como una opción o como algo 'cool'.

¿Que no puedes salir de casa porque no tienes un euro? Lo tuyo es el 'nesting'. ¿Que tienes que rebuscar en la basura para comer? Eres friganista... Y así con todo.

Ahora, llega, fresquísimo, un nuevo término: el 'coliving'.

Mis abuelos, que por lo que se ve eran unos precursores, se apuntaron al 'coliving' en la posguerra. pic.twitter.com/54qHnP32hb — Raúl Díaz (@Ruldia) January 31, 2021

El diario El Confidencial publicó este fin de semana un artículo titulado: "Los españoles se apuntan a vivir en 'coliving' para desquitarse de la sociedad del confinamiento".

Pero ¿qué es eso de 'coliving' que suena tan apetecible, moderno, y cool? Pues el compartir vivienda de toda la vida. Lo que tantas personas hacen en las ciudades para poder llegar a fin de mes con unos salarios raquíticos y unos alquileres de escándalo. Algo especialmente incómodo y problemático en tiempos de pandemia, como bien sabe Elena Cañizares:

"Los expertos coinciden en que se va a producir un 'boom' de este estilo de vida en los próximos dos años", asegura el texto (sí, 'estilo de vida' lo llaman...). En el artículo, varias fotografías muestran a personas (muy) sonrientes. Por cierto, si has compartido piso en algún momento de tu vida, que sepas que has sido 'coliver' (te informamos).

Os lo vuelvo a resumir con una imagen para que se entienda mejor pic.twitter.com/hbWYK9meKx — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) January 31, 2021

Aunque no han sido los primeros que hablar sobre el 'coliving', este artículo se ha viralizado y las críticas han tomado las respuestas:

El coliving es la forma cool de decir, no puedo permitirme una vivienda digna y necesito compartirla con otros en mi misma situación... — Ulnar (@Ulnar7) February 1, 2021

TRADUCCIÓN: "Los Españoles obligados a vivir en una habitación y compartir el cagadero con personas que no conoces de nada pero comparten los valores del tiesismo económico" pic.twitter.com/CmVrytmNf6 — Israel (@Gielo79) January 31, 2021

-¿Tú compartes piso con otra gente?

-No. Eso es de pobres. Yo hago coliving. pic.twitter.com/kcaBVGeWPf — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) January 31, 2021

Lo que mejora "piso compartido" cuando lo venden en inglés. — Unduca ???????? (@unduca) January 31, 2021

A mi lo que me encanta es el "Living under the Bridge" — Javi ????????️‍???????????? #IlegalizacionDeVox (@Javi__) January 31, 2021

Dejad de adornar la pobreza. Que estáis mu tontos. — El Padre de Brian (@ElPadreDeBrian) January 31, 2021

La posibilidad de tener una casa propia para los millennials y z está tan lejos que quieren normalizar y vender como cool el ser allegados. pic.twitter.com/cBjqKRehnh — Nicolas Copano (@copano) January 31, 2021

Coliving: Llega una nueva tendencia que está arrasando: ser pobre https://t.co/SP0Gcwya2V — Íñigo Errejón (@ierrejon) January 31, 2021

Los periodistas españoles se apuntan al "arrastring", el modo periodístico basado en alquilar sus principios y compartir las botas a lamer entre profesionales sin valores pero con intenciones similares — Pete Cantropo (@Licualopodo) January 31, 2021

Lo divertido es que la energía y entusiasmo de vivir así dura un par de meses. Luego viene el querer estar lejos de la gente y apreciar como tesoro la privacidad. — minmin (@Eunsangmin) January 31, 2021

Vagabunding, la nueva tendencia q se trata en trasladar tu espacio vital a la calle, y utilizar cartones reciclables y ecosostenibles — KiLeEn????????????????????????KiLeEn81 en Parler KiLeEn en Gab (@MaribelCarmona) January 31, 2021

'Chorring journalism', el modelo de periodismo basado en poner un nombre en inglés a una cosa que exista de toda la puta vida, decir que es algo nuevo y hacer de ello una noticia. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) January 31, 2021

Y no tener para comer ahora se llamará Pasarhambring.

Si es queeee... — cristina fernandez (@juevesantes) January 31, 2021