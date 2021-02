Lo de la Sanidad en Madrid está llegando a niveles nunca imaginados. Sólo hace falta ver la noticia con la que nos hemos despertado este jueves: "Una gerente pide quitar los móviles a los pacientes para incomunicarles y que no rechacen el traslado al Zendal".

La gerente del equipo médico del centro hospitalario 'Príncipe de Asturias' de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, ha solicitado que se les "quite" el teléfono a los pacientes para que no puedan contactar con sus familias y ser "influenciados" para no acudir al hospital de Emergencias Isabel Zendal. La Cadena Ser ha publicado unas grabaciones en las que se le escucha argumentar tal decisión:

???? NOTICIA SER | La gerente del Hospital de Alcalá propone quitar el móvil a los pacientes para evitar que rechacen el traslado al Hospital Zendal ????"¿Por qué tienen que tener un móvil? ¿Por qué tienen que llamar a la familia? ????Información de @Casal pic.twitter.com/5JV9NQsacr — Radio Madrid (@RadioMadrid) February 4, 2021

La interlocutora de Rubio le expone que los pacientes rechazan ser trasladados al Zendal después de hablar con sus familias (que presumiblemente les recomendarán que se nieguen), a lo que esta responde: "Pues se prohíben los teléfonos [...] ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?". Y continúa: "Claro, pues eso normas internas. Yo cuando voy a una embajada no te dejan entrar con el teléfono".

En otras palabras, quiere que personas hospitalizadas por coronavirus, en algunos casos durante semanas sin poder ver a sus seres queridos, no puedan tener un teléfono para hablar con sus familiares. Muy humano todo...

No es Corea del Norte, es Alcalá de Henares y una gerente recién nombrada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Han oído a dirigentes del PP que ellos garantizan en todo la libertad de elección? Pues eso. pic.twitter.com/oMF9hCckaO — Emilio Silva Barrera (@Emilio_Silva_) February 4, 2021

Personas enfermas, aisladas, que temen por su vida, y a las que se pretende quitarles el móvil para que no puedan contactar con su familia y contarles lo que sucede. Es gravísimo. Ya están tardando en cesar a la directora gerente del Hospital de Alcalá. #HospitalDeAlcalá. — Adriana Lastra (@Adrilastra) February 4, 2021

Solicitamos el cese inmediato de la gerente del Hospital 'Príncipe de Asturias', de Alcalá de Henares. Sus afirmaciones, recogidas hoy por @RadioMadrid ,son impresentables y demuestran insensibilidad y desconsideración con los sanitarios Aquí audio????

???? https://t.co/K29FUd0DSJ pic.twitter.com/j9LOUN6nZj — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) February 4, 2021

A la gerente del hospital Príncipe de Asturias se le ha ocurrido una solución brillante para llevar al hospital Zendal a los pacientes que no quieren ir ni a tiros: quitarles el móvil para que no puedan comunicarse con su familia

pic.twitter.com/BRbka2eNkY — Eduardo Rubiño ????️‍???? (@EduardoFRub) February 4, 2021

