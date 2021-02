Primero había que salvar el verano, después la Navidad, y ahora parece que la Comunidad de Madrid se ha lanzado a 'salvar' San Valentín (luego vendrá la Semana Santa). Este viernes, su cuenta oficial lanzaba este tuit:

Una campaña invitando a "madrileños y visitantes" a celebrar San Valentín en los hoteles de la región. También hablaban de "experiencias, actividades y descuentos" del 12 al 21 de febrero. Un mensaje que ha recibido decenas de críticas en las redes por llegar en plena tercera ola de coronavirus en nuestro país, después de conocer lo que ha pasado tras el verano y la Navidad (solo hay que ver las gráficas).

Precisamente, el pasado viernes, los medios destacaban el peligro extremo en el que se encuentran las UCI de toda España, superando el 40% de ocupación con pacientes de covid, mientras que en Madrid era de más del 50%. El mismo viernes que se publicaba ese tuit, Sanidad notificaba 28.565 nuevos contagios y 584 fallecidos.

Aún con la preocupación por la situación económica que los hosteleros, están pasando, como otros sectores, muchos se han preguntado si este era el momento para una campaña así desde la Comunidad de Madrid:

Aún no habéis entendido que sois una cuenta institucional, que no estáis al servicio de hosteleros y constructoras? pic.twitter.com/p4rt0QsF9o

Aquí en Viena estamos con una incidencia de 65 casos de COVID por 100.000 habitantes y hasta este lunes no se vuelven a abrir las tiendas. Los hoteles no lo harán hasta marzo por lo menos. Eso sí, seguimos demostrándonos amor igual, pero con más salud que por allí.

Yo es que no doy crédito cuando veo esto. Veo la situación en Alemania, como se reaccionó a la subida de casos, como estamos ahora, como van a seguir las restricciones... y veo esto y no me lo puedo creer

— lucia cabo (@lucia_cabo) February 6, 2021