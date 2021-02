Las redes se llenan de memes con este momento de The Weeknd en la Super Bowl

Llegó el momento esperado por los aficionados al fútbol americano en EEUU y en todo el mundo: la Super Bowl. Uno de los eventos deportivos más seguidos en todo el mundo, aunque aquí en España este deporte no triunfe demasiado...

Además, por el horario (en España es de madrugada) la Super Bowl no es un evento que aquí se pueda disfrutar demasiado...

Aún así se trata de un espectáculo muy jugoso, entre otras cosas por su actuación del descanso, que habitualmente llega de la mano de una estrella mundial de la música. Este año, el artista The Weeknd fue el encargado de poner la música con algunos de sus éxitos como 'Starboy', 'The Hills' o 'Blinding lights'.

Ante lo masivo de un evento así no tardaron en salir los chistes y los memes que, en esta ocasión, se se han cebado especialmente con un momento muy concreto de la actuación.

El momento fue extraído por un tuitero y tiene más de 40 millones de reproducciones en Twitter. Estos son algunos de los memes que ha provocado:

Yo buscándome a mí mismo por la casa cuando me llega un mail de la empresa de transporte diciendo que no se me ha entregado el paquete por no encontrarme en el domicilio pic.twitter.com/JU1ATf8PmB

— David Pareja (@davidpareja) February 8, 2021