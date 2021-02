Este lunes comenzaba el juicio por el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP en la calle Génova, con la novedad de la confesión de Bárcenas asegurando en un escrito que Rajoy conocía las pruebas de la contabilidad B del partido y que las destruyó personalmente.

La defensa del extesorero del PP solicitó un cara a cara con Rajoy en un juzgado si este presentase alguna "contradicción" durante su declaración como testigo. Una petición que ha llamado mucho la atención en las redes, por cómo podría salir parado el expresidente del Gobierno.

Oye... pues un careo Bárcenas-Rajoy no lo supera ni Netflix

Este martes, preguntado por esa posibilidad, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado contrario. "Sería un circo", ha asegurado en una entrevista en Rac1. El actual líder del PP lleva varios días tratando de echar balones fuera y desligarse de la etapa Rajoy en el PP, pese a los cargos que ostentó.

Pablo Casado no tiene nada que ver con el pasado del PP, a pesar de haber sido jefe de gabinete de Aznar y secretario de comunicación conmigo.

Por si no se ha hecho todavía: pic.twitter.com/YZiLyuatZm

La posibilidad de ese careo ha dejado múltiples comentarios en las redes:

Ese careo Bárcenas-Rajoy va a superar a Foreman vs Ali.

Rumble in the Jungle!!! pic.twitter.com/yfhNMUQ80i

