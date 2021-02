Un paciente vuelve a hablar tras una traqueostomía y su primera frase arrasa en toda la galaxia

Una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínic de Barcelona ha escrito un tuit en el que cuenta cómo le cambió la cánula a un paciente afectado por coronavirus para que pudiese hablar.

Hoy en la uci he cambiado la cánula de traqueostomía a un paciente por una de plata para tapársela y que pudiera hablar. Tenía muchas ganas... Estas han sido sus primeras palabras: ???????? — Cristina GP (@Cristinaricky) February 8, 2021

Lo que no podía imaginarse es cuál sería la primera frase que iba a pronunciar el paciente, al que le habían practicado una traqueostomía...

"YO SOY TU PADRE", imitando a Darth Vader. ???????????? Pacientes que no pierden en sentido del humor a pesar de todo lo que están pasando????. ¡Estos momentos compensan con creces todos los malos!#covid19 @adriatellez@hospitalclinic — Cristina GP (@Cristinaricky) February 8, 2021

Las palabras arrasaron en la galaxia de Twitter, donde muchos usuarios agradecieron su tuit y el sentido de humor del enfermo, quien no dudó en imitar la voz de Darth Vader, el malvado de La guerra de las galaxias.

¡Ole él y ole tú! Además de su gran fortaleza, tiene que sentirse muy bien arropado para esa reacción... ????????????????????????????????

Gracias por compartirlo... la sonrisa en medio del caos y mantener viva la esperanza... — Mae (@trikeles) February 9, 2021

La alegría y el humor que importantes son en momentos difíciles. No perder esa alegría en una UCI es la mejor medicina q estáis administrando y totalmente admirable. Aquí se aplica el dicho : lo q dais, recibís. Gracias por compartir. Mucho ánimo y q no decaiga. — Maria Jesús (@chusalon) February 9, 2021

La anécdota también hizo que algunos tuiteros compartiesen experiencias similares.

El otro día me encontré a mi paciente extubada en el turno anterior, y le dije:" cómo me alegro, déjame oír tu voz, dime cómo te llamas" .... Y me contestó : " cómo te llamas" ????????. Nos reímos las dos.....

Esos momentos uci???? — Paula (@Paulalonic) February 9, 2021

Yo sigo esperando escuchar la voz del paciente que atendí el año pasado, más de un mes en coma e intubado. Me echaron antes de que él se fuese de alta. Pero yo le escribí una carta y le dejé mi contacto. Me escribió y fue de lo más bonito que me ha pasado... pic.twitter.com/m9rNblGSZ7 — Miss Garcho ????????‍???? (@_minutiae_) February 9, 2021

El otro día extubamos a una paciente, lo primero que dijo fue que iba a dejar de darle dinero a sus nietos, que ninguno había venido a visitarla. Lo mío me costó que entendiese que no estaban permitidas las visitas y que no por eso no podían venir ???? — dra_radfem (@dra_radfem) February 9, 2021

En realidad, Darth Vader nunca dijo lo de "Luke...", sino solamente "Yo soy tu padre", pero quién le va a negar al ingenioso paciente que tras una operación se saque de la manga a Luke o a Manolo.