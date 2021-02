"Un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo". No son las palabras de un parroquiano en la barra de un bar, con un palillo en la boca. Las ha dicho nada más y nada menos que el juez que ha reabierto los bares en Euskadi.

El magistrado Luis Ángel Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, participó el pasado lunes en una tertulia en Radio Popular de Bilbao, un día antes de que se hiciera público el auto de ese Tribunal. Allí dio argumentos del nivel de los siguientes:

"Supongamos que suben un 2.000% las enfermedades de transmisión sexual y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: muy fácil, estén ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva, y que ahora te digan que para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no ir a ningún espectáculo teatral", aseguró. "Eso se le ocurría a la gente en la Edad Media", añadió también.

"Los epidemiologos son médicos de familia que han hecho un cursillito", Luis Garrido, Presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. pic.twitter.com/KpHv6ptwoG — Ibone (@Ibonetxertudi) February 10, 2021

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha emitido un comunicado, rechazando sus "desafortunadas" afirmaciones y exigiéndo una rectificación. La Cadena Ser reveló este miércoles que Garrido luce en su perfil de WhatsApp la frase "No more lockdown" ("No más confinamiento"), el título de una canción de Van Morrison.

Sus opiniones han levantado una polvareda en las redes, donde la palabra más repetida es "cuñado".

Aquí tenemos sus declaraciones y una foto del juez Luis Garrido en el momento de hacerlas: pic.twitter.com/DyQig34kzL — DonChalecos (@Donchaleco2) February 10, 2021

Los jueces entonces qué son. https://t.co/83QvuEApkr — Selebro verle bueno #fuerzayhorror???????? (@desselebrada) February 11, 2021

Aunque el cuñado se vista con toga, cuñado se queda... — DeRivia (@Brokilon77) February 11, 2021

Su verdadera vocación era la de cuñado. — Salva Morán (@SalvaMoran) February 10, 2021

Un juez es un cuñao de bar que ha hecho un cursillo. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) February 10, 2021

¿en qué manos estamos? Y no lo digo por los epidemiólogos https://t.co/CTShDSCdG7 — Gonzalo Boye (@boye_g) February 11, 2021

Los jueces son abogados que han hecho un cursillito — Gregorio Montes (@yiemes) February 10, 2021

Pregunta seria:

¿Hay algún mecanismo para echar a jueces? ¿Como estamos protegidos de abusos de poder y de decisiones arbitrarias? — Manel Delmas (@Manel_RD) February 11, 2021

Que suerte tener jueces-médicos que al igual que los tertulianos son aprendices de todo y maestros de nada. — jaume ????️ (@lancaster1900) February 11, 2021

Mola esto para demostrar que también se puede ser juez y cuñado bocachanclas de primera. https://t.co/rnDARm4fK7 — Guillermo Cid (@guilleciro) February 10, 2021