"A mí el que menos me gusta de Vox es Felipe González": las reacciones a las palabras del expresidente sobre Iglesias

¿Una oportunidad de cargar contra una formación o un líder de izquierda? Ahí está siempre el expresidente del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, para alegría de los medios de la derecha (lo que ya debería dar una pista).

Este jueves, González sumó su opinión a las reacciones a las palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, asegurando que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", en referencia a la situación de Junqueras y Puigdemont.

El expresidente, que ha sido un activo opositor al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos desde sus mismos comienzos, ha asegurado tras asistir al Euroforo Vocento que "en política cuando se mete la pata, lo más oportuno es que la saque rápido y yo no quiero que la saque rápido".

Sus palabras se suman a la de otros clásicos en estas, como Joaquín Leguina o José Luis Corcuera, que junto a otros nombres Soledad Becerril, Cayetana Álvarez de Toledo, Francisco Igea, Felix de Azúa o Rafael Spottorno, que han pedido la dimisión de Iglesias en un manifiesto.

Tras sus declaraciones, Felipe González se ha colado entre los temas más comentados del día en Twitter con decenas de reacciones. Algunos incluso han recordado con tristeza la ilusión que González generaba en sus padres:

A mí el que menos me gusta de Vox es Felipe González.

Que dice Felipe González que no se qué de meter la pata. Telita. https://t.co/LflUn2RVGH

No voy a decir nada de Felipe González, porque me cierran la cuenta, me meten en la cárcel y tiran la llave al mar.

— Hank_Solo (@Hanky_solo) February 12, 2021