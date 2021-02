Ha costado, pero ya está aquí: ¡viernes!

Ojo, porque este fin de semana tenemos elecciones en Catalunya...

Unas elecciones ciertamente muy extrañas.

A parte de esto, Vox, como siempre, ha estado bajando el nivel de la campaña.

Veremos qué pasa.

Una semana en la que los grandes medios han estado muy entretenidos con que Pablo Iglesias ha osado decir que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España". Se ha liado bastante parda con esto.

Se ve que no había temas mucho más interesantes de los que hablar.

Bárcenas? corrupción?? PP? No, Pablo Iglesias. Así, con esta "información", no puede funcionar un país, en serio. pic.twitter.com/hjeyPBrFdF

Y, cambiando de tema, comentar dos noticias: la primera, el juez ha concedido la libertad condicional a Rodrigo Rato.

La segunda: el rapero Pablo Hasél debería entrar este viernes en prisión.

Pues nada, eso. Bueno, y también tenemos noticias de la Casa Real y esta vez no es por el emérito.

Resulta que la princesa Leonor se va a estudiar bachillerato a un colegio de Gales.

Vaya...

Si Leonor no vuelve así después de dos años en UK no la queremos pic.twitter.com/CR27xnCDvB

Se incorporará al centro entre finales de agosto y principios de septiembre.

El coste será de 67.000 libras esterlinas (76.500 euros). Un dinerito, vamos.

Eso sí, la Casa Real afirma que se pagará con la asignación de los reyes.

Según se ha publicado, Leonor ha sido elegida en un proceso de "preselección anónimo".

La cosa ha llegado con más polémica, porque en un programa de TVE dieron la noticia con un rótulo que ponía: "Leonor se va de España, como su abuelo".

Los responsables han sido "destituidos" a toda prisa...

Estrategia impecable, claro que sí.

Y, bueno, nada más por esta semana. ¡Ánimo que en breve ya estamos celebrando la Semana Santa!

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Tus hijos no se cuelan en tus videoconferencias de trabajo, tu trabajo se ha colado en su casa. No te disculpes, no te avergüences, no te enfades con ellos.

— Amazona ???????????????? (@Mariah_amazon) February 10, 2021