"Ayudas directas, condicionadas a que muestren que los contratos y los salarios de sus trabajadores son decentes": el tuit viral sobre el sector hostelero

El sector de la hostelería está siendo, como muchos otros, uno de los perjudicados en esta pandemia. Las restricciones para frenar la expansión de la covid-19 han reducido los ingresos de los locales, lo que ha provocado que los hosteleros se manifiesten y exijan más ayudas económicas para uno de los sectores cuyas condiciones de trabajo suelen generar bastante polémica.

En esta ocasión, el periodista Joaquín Estefanía lo tiene claro y así lo ha publicado en Twitter: ayudas directas sí, pero a quienes proporcionen condiciones decentes a sus empleados.

El tuit de Estefanía, que se ha hecho viral en unas horas, ha levantado miles de reacciones apoyando la propuesta.

No solo. Condicionadas a que no digan ahora que han perdido diez veces más que lo que declararon haber ganado el año anterior.

y que vayan asociadas a los niveles de facturación del año pasado como han hecho en Alemania y así muchas Pymes pueden aprender que trabajar en "B" a la larga no es rentable.

Es triste, pero en ese mundo se mueven contratos engañosos y muchos abusos de horarios.. Este tema esta muy relacionado con la hostelería y una vez de q se apoye economicamente también se deberían exigir obligaciones y q no se esclavice a los empleados..

Me parecen muy bien las ayudas directas pero teniendo como base las ganancias declaradas.

Eso debería ser siempre así, incluso sin las ayudas. El problema es que no se inspecciona lo suficiente. Lo mismo ocurre con los jornaleros del campo. Conste que tengo un restaurante.

No, si los contratos pueden ser decentes, el problema no es ese. El problema es el cumplimiento del contrato, personas con 8 horas contratadas y trabajando 10-12 y eso, con suerte.

Por si acaso, una pequeña investigación o entrevistas a los empleados no estarían mal. Por eso de las horas extra no pagadas.

Sin generalizar, hablando d mi experiencia, las veces q trabaje en hostelería, nunca tuve un contrato jornada completa siempre 1/2 y trabajaba completa, no me pagaron horas extras y la caja B nunca falto, tenian la frase "Esto da para vivir" no cuadra con lo q exigen y declaran.

