Vivimos en tiempos convulsos que dejan a su paso ápices de extrañeza e incredulidad. Este sábado fallecía el exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, conocido por su implicación en los crímenes de los GAL. Fue condenado a 75 años de cárcel por su relación con el secuestro y asesinato de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa en 1983. Sin embargo, hay quien no ha tardado en ofrecer su más sentido pésame: el partido de Santiago Abascal.

"Se nos ha ido un gran hombre, luchó incansablemente y con honor contra la banda terrorista ETA", destacan rotundamente desde el partido de ultraderecha. La primera persona que lo ha lamentado ha sido la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que ha publicado un mensaje en Twitter:

Quién diría que, con las veces que han sacado los GAL a relucir, la formación ultraderechista daría una calurosa despedida a uno de los implicados. Los usuarios de la red social así se lo han recordado amablemente.

Me aterra tu poca conciencia. Éste hombre vivió el resto de su vida en libertad vigilada sin pasar al tercer grado. Secuestró, torturó , terrorizó etc etc. No me alegro del mal ajeno, pero no podemos santificar a seres que han sido monstruos.

— Carolina Caramuuh (@TaconesDeAcero) February 13, 2021