Las polémicas generadas por la entrada de Pablo Hasél en prisión no continúan solo con los disturbios en las protestas en apoyo al rapero, que han terminado con fuertes cargas policiales, también con las explicaciones acerca de su encarcelamiento, incluidas las de medios de comunicación.

Por eso, la tuitera @Hoyuelicos ha decidido crear un hilo de Twitter para explicar, a aquellos que alegan y difunden que entró en prisión por agresiones, los verdaderos motivos por los que fue encarcelado este martes.

Así que no, estas agresiones aún no han sido tenidas en cuenta para su ingreso en prisión.

El que esta vez no se le haya suspendido la pena de prisión es porque no cumplía el requisito de no haber reincidido, pues contaba ya con la anterior condena en firme por el mismo delito.

— Jurist Priest⚖️ (@Hoyuelicos) February 18, 2021