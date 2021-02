El 'youtuber' de derecha Wall Street Wolverine, que vive en Andorra, retratado tras criticar que se "gaste" en "los destrozos" de las protestas "antes que en Sanidad"

A veces el doble rasero se disimula tan mal que canta hasta por bulerías. Uno de los youtubers más conocidos, y defensor a ultranza de la huida de los youtubers a Andorra, Wall Street Wolverine, ha realizado unas declaraciones en Twitter que demuestran su compromiso con cualquier causa. Eso sí, depende de como se levante ese día Mr. Wall Street.

Estos días no te dirán cuantos cánceres se podrían curar con el coste de los destrozos que está ocasionando la extrema izquierda y que van a tener que pagar todos los españoles. — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 20, 2021

Supongo que es prioritario gastar en que esta gente destroce las calles antes que en Sanidad. La izquierda entiende de prioridades en plena pandemia. Dinero para que niñatos destrocen las calles en vez de para sanitarios. — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 20, 2021

Y todo esto con la complacencia de un Gobierno que permite que estos niñatos destrocen negocios. Como no han tenido suficiente con la pandemia ahora llegan ellos a incentivar la economía. Grandes. — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 20, 2021

El zasca monumental no se hizo esperar y este tuitero le recordó que se podría pagar mejor la sanidad si la gente como él no hubieran huido a Andorra para no pagar impuestos en España.

No hemos sufrido el cáncer en nuestra familia para tener que aguantar cómo tienes la poca vergüenza de usarlo como argumento político cuando tú mismo te has pirado a Andorra para pagar menos impuestos. https://t.co/QVZUJQlVOm — Iván San Emeterio (@ivansanemeterio) February 20, 2021

Además, el año pasado publicó unos polémicos tuits incitando a quemar las calles. Bueno, en un principio, dispuesto a quemar las calles si el Gobierno "pasa ciertas líneas", pero después criticando el modus operandi que parecía defender. Sin embargo, esa doble moral va más allá todavía y entra incluso en temas tan delicados como el cáncer. Eso sí, con la hipocresía por bandera.

Las reacciones no han tardado en llegar ante las contradicciones del youtuber.

Cómo empezó / cómo va ahora

How it started | How it's going pic.twitter.com/8jPPMYoNJW — Stéphane M. Grueso (@fanetin) February 21, 2021

Es que hay revueltas callejeras y "revueltas callejeras"

Muy fácil de entender! — Nando MacLovin (@NandoMacLovin) February 21, 2021

Siempre hay quien habla sin conocimiento del tema solo por ganar algún seguidor. Una lastima que les falte empatía.

Con la salud de la gente no a juega ni se hace negocio. — Untxia (@Untxia6024) February 21, 2021

Y cuanto cáncer se podrá curar si estos sinvergüenza pagará su impuesto aquí?? — Luna Martinez (@LunaMar14214622) February 21, 2021

Wolverine, yo he padecido un cáncer que he superado (o que voy superando) gracias a la sanidad pública. Sanidad pública a la que tú no quieres contribuir. Así que cállate, imbécil. — livia19 (@livia1903) February 21, 2021