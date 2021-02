Algunos tienen tanta veneración por la imagen de un rey que parece que le ven como una especie de figura divina ante la cual hay que postrarse, y miran con lupa lo que hace cualquiera que osa a cruzarse en su camino, preparados para señalar cualquier afrenta.

Este martes, Felipe VI participó en los actos por los 40 años del intento de golpe de Estado del 23F. En su programa, la presentadora Ana Rosa Quintana hizo un comentario sobre el instante en que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, pasó ante él: "Todas las autoridades pasaban por delante del rey, le mostraban sus respetos, todos con la mano en el pecho, con inclinación de cabeza, y hemos visto al portavoz de Podemos que en vez de pasar por delante, yo no sé si esto es lo normal, está mucho más atrás y pasa sin siquiera mirar al rey... Yo no sé si esto es lo normal...".

Quintana comentó después que entiende las limitaciones físicas que tiene pero aún así insistió: "Pararse yo creo que sí se puede parar".

El propio Echenique ha respondido a ese comentario en las redes sociales, recordándole las limitaciones que tiene y lo que hizo ante el rey:

Estimada @anarosaq, con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar, así que llevarla al corazón... Me paré el mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, sólo que fuera de tu encuadre. Ya manipuláis con cualquier gilipollez ???? pic.twitter.com/phrGiwkESA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 23, 2021

El detalle es que Echenique sufre una atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria y degenerativa, por la que tiene tiene una discapacidad del 88%​, y no puede hacer ninguna de esas cosas que Ana Rosa recordaba que hicieron el resto.

No es la primera vez que echan en cara esto mismo a Echenique. El año pasado durante la solemne apertura de las Cortes, el presentador de Al Rojo Vivo en la Sexta, Antonio Ferreras, destacó en su emisión que Echenique no había aplaudido al rey. Entonces Echenique le respondió con humor: "Tampoco me puse de pie durante el himno". Y añadió: "¡Antonio, tío!".

Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ???? ¡Antonio, tío! ???? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 3, 2020

Ana Rosa ya dio que hablar la semana pasada, al ser una de las periodistas que tergiversaron una noticia sobre Iglesias y Hasél:

Estas son algunas de las reacciones en Twitter a su comentario sobre Echenique:

