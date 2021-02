Vox vuelve a mostrar su machismo en el Congreso de los Diputados. Este miércoles el portavoz del partido de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, ha llamado "vicepresidente" a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. No es la primera vez que lo hace, el miércoles pasado el diputado ultra se dirigió a Calvo como "señora vicepresidente".

Luego, por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, ha dedicado varios minutos a argumentar el empleo del término en msculino, aclarando que "la persona que influye es influyente, ni influyenta ni influyento" y, del mismo modo, "la persona que intelige, es inteligente; ni inteligenta, ni inteligento".

Como era de esperar, el mencionado portavoz ha ironizado sobre el lenguaje inclusivo:"Si quieren que lo use, lo usaré. Así que señores socialistas y socialistos, altos cargas y altas cargas, la persona que preside es presidente, se pongan como se pongan, y la persona que vicepreside, es vicepresidente".

Espinosa de los Monteros ha asegurado haber usado anteriormente la palabra "vicepresidenta" porque la RAE también la admite, por lo que ha explicado que, "al poder elegir entre la forma correcta y la admitida", en el futuro usara la que le "dé la gana".

La RAE explica que, "aunque 'presidente' puede usarse como común, es preferible usar hoy el femenino 'presidenta', que está documentado en español desde el siglo XV.

Es vicepresidenta. Lo dice la RAE???? Desde el siglo XV. Un término muy conservador, por lo que no se entiende porqué no les gusta.

Desgraciadamente, esta no es la primera vez que Vox se resguarda en el machismo para ridiculizar a sus compañeras de profesión, en este caso, el portavoz de Vox en el Senado, Jacobo González-Robatto se dirigió a la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, como "presidente" en vez de como "presidenta". Cuando el representante de Vox terminó su intervención, Llop le respondió con un "gracias, señora senadora".

Una vez más, Vox ha buscado la invisibilización de la mujer amparándose en la defensa de un uso del lenguaje totalmente arcaico.

Es una estrategia de VOX negarnos a las mujeres en general, no sólo a Antonelli.

Els representants de @vox_es al parlament no toquen ni quarts ni hores. Avui ens han recordat el "participio activo" per anomenar "Sra. vicepresidente" a la vicepresidenta Carmen Calvo.

El que no sabe, a estas alturas, algunas cosas es un ignorante, sin mucha esperanza se lo repetiremos otra vez https://t.co/xjLfLGnQrx

A ver Iván (te voy a tutear que no mereces mas), Segun la RAE intelige solo puede ser la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo inteligir (entender algo o a alguien). A ti no hay quien te intelija, vamos que no te intelijes ni tu.

— silviacristina (@silviac31623276) February 24, 2021