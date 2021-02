Hace ya más de nueve meses que nos dejó el histórico dirigente comunista Julio Anguita, que falleció a los 78 años el pasado mayo. Una figura clave de la izquierda española, cuyas reflexiones siguen haciéndose virales y es que al contrario de envejecer, muchos de sus discursos parecen más actuales cada vez que alguien los recupera.

Lo vimos hace poco con un vídeo recordado tras el desalojo de una rave en Llinars de Vallés, Barcelona. O cuando hablaba sobre las privatizaciones del Gobierno de Felipe González hace 30 años. O lo que comentaba sobre la monarquía.

Y ahora, otra vez, las redes han rescatado unas palabras suyas sobre la democracia y la libertad y la situación económica y social de los españoles. Un vídeo de su participación en un debate del programa La Clave, de Antena 3, en 1992.

Hoy el poder mediático no permitiría este debate en televisión. https://t.co/8ztBgpuXcL pic.twitter.com/WNLuELOEtw

Dos minutos de reflexión inteligente, profunda y reposada, sin gritos ni interrupciones, como ya no se ven en televisión. Donde Anguita hablaba de la importancia de que los ciudadanos tengan los recursos para poder ejercer su libertad democrática: "Hablar de democracia simplemente como sufragio universal y no entrar en otras cuestiones como las económicas, para empezar, y las sociales, tengo que decir que estamos ahora en una democracia primitiva, rudimentaria, balbuceante", aseguraba.

Estaba pensando lo mismo. No es que no haya gritos es q no hay interrupcion.

— Nacho Di Medici (@Leeburro) February 24, 2021