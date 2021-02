Un año de las palabras de Lorenzo Milá sobre el coronavirus, antes de los 'capitanes a posteriori'

"Parece que se extiende más el alarmismo que los datos". Son las palabras del periodista Lorenzo Milá de aquel 25 de febrero del 2020, antes de que nadie supiera lo que se nos venía encima con el coronavirus. Unas palabras que fueron muy aplaudidas en su día por todos y que con el tiempo quedarían como un error y a la vez una muestra de cómo no lo vimos venir.

Después, claro, llegaron los capitanes a posteriori, pero lo cierto es que en ese momento y con aquellos datos, la opinión que más se escuchaba en los medios y iba por ahí. Y ejemplos hay para aburrir, de periodistas y también de partidos políticos que criticaban manifestaciones mientras ellos celebraban actos multitudinarios:

Aún así este jueves han sido muchos los tuiteros que se han acordado del famoso vídeo de Milá, que se ha convertido en uno de los temas más comentados del día en Twitter:

No se, yo creo que se convirtió en un símbolo por las absurdas alabanzas que recibió en Twitter más que por lo que dijo, que no era tan distinto a lo que decían casi todos los demás.

Lo que no decís de Lorenzo Milá es que su conexión nos pareció fantástica a todos. ¿O no recordáis cómo veíamos esto? Dio la información que tenía. Te ríes de quien contó, hace un año, algo que luego no fue, pero desprecias la pandemia HOY aplicándote solo las normas que quieres

Yo en su momento me he creído a Lorenzo Milá. No se me caen los anillos por reconocerlo. https://t.co/Tk6aXymHOm

— Fernando Tejerina (@ftejerina5) February 25, 2021