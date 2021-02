¡Por fin es viernes!

Muchas cosas por comentar... Esta semana, en concreto el martes, se cumplieron 40 años del intento de golpe de Estado del 23F.

Menudo movidote fue aquello, la verdad...

Las cosas como son: el 23-F no se quemó ni un solo contenedor.

Por cierto, que la última estatua de Franco ya ha sido retirada de las calles de Melilla. Nos ha costado, ¿no?

Vamos con el repaso a la actualidad: Biden ha ordenador un bombardeo en Siria que deja 22 muertos.

Vaya...

Que no se nos olvide que en EE.UU. las dos únicas opciones políticas son derecha o extrema derecha.

Y Daft Punk ha anunciado su separación.

R.I.P in peace Daft Punk 1993-2021 pic.twitter.com/LZZ45dJEyi

Más noticias: el otro día nos enteramos de que en 2020, Endesa ganó 1.394 millones de euros, ocho veces más que el año anterior. Iberdrola, por su parte, obtuvo un beneficio récord de 3.661 millones. España va bien (para algunos).

Y Ábalos, el ministro 'socialista' de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nos ha recordado que "la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado".

Pero hablemos del rey emérito Juan Carlos I, porque hoy ha vuelto a ser noticia.

"Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a pasar", parte 2

— Armando el pollo (@Arma_pollo) February 25, 2021