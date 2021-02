"¡Pero qué educado!": el enternecedor hilo viral de Twitter de un escritor sobre su hijo y el poder de dar siempre las gracias

El escritor Galder Reguera ha publicado en su cuenta de Twitter un hilo sobre el poder de la gratitud y la educación.

Reguera narra, con su hijo como protagonista, que "lo que más me importa en esta vida" es la forma en la que tratamos a los demás. "Las personas son un espejo que te devuelve tu propia mirada", dice.

Este mediodía hemos ido al supermercado el enano de diez años y yo. Mientras cogía algunas cosas, le he dejado esperando turno en la carnicería. Le he dicho que si le tocaba, pidiera 300 gramos de carne picada de ternera. Justo cuando yo volvía, le tocaba a él. No me ha visto...

Y cuando he llegado, una señora que estaba a nuestro lado me ha dicho que así da gusto.

Cuando nos hemos alejado, le he dicho al enano que me he sentido muy orgulloso al escucharle, mucho más que cuando marca goles, mucho más que cuando saca buenas notas.

