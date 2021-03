Quien pensaba que el tiempo haría cambiar o arrepentirse de algo a José María Aznar, sólo tiene que ver la entrevista de Jordi Évole emitida este domingo en La Sexta.

Es posible que la perspectiva que da el tiempo y la experiencia no sirva para reconocer ni un solo error? Es posible. #LoDeAznar — Esther Palomera (@estherpalomera) February 28, 2021

El expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004 se sometió a las preguntas en Lo de Évole y quedó retratado: cero autocrítica, un grandísimo concepto de sí mismo y una versión del pasado alternativa a la realidad.

Están echando una de terror en la Sexta. #LodeAznar pic.twitter.com/CVTBMA1m6P — Dios (@diostuitero) February 28, 2021

Durante su charla, Aznar defendió la actuación de su Gobierno en la Guerra de Irak y tras los atentados del 11M, y echó balones fuera sobre la supuesta caja B del PP. También aseguró no haber recibido un sobresueldo nunca.

Cualquiera que siguiera la información sobre los atentados del #11M y se moleste en echar un vistazo a la sentencia judicial sabrá que #Aznar sigue mintiendo 17 años después. #LoDeÉvole #LoDeAznar https://t.co/x14D6siSrr — Jesús Maraña (@jesusmarana) February 28, 2021

¿A quién va a creer? ¿A sus propios ojos o a Josemari Aznar? #LodeAznar — David García (@srgarcia) February 28, 2021

Arma de destrucción masiva sería ponerle un polígrafo a Aznar. #LoDeAznar pic.twitter.com/0KOB1OXrRL — gerardo tecé (@gerardotc) February 28, 2021

Por supuesto no faltaron los halagos a sí mismo de un Aznar que aseguró que "no ha pasado ni un día desde el 2004 que no haya habido alguien que me haya pedido que vuelva". Cuando Évole le recordó su famoso momento cargando contra un cartel de la DGT ("y quien te ha dicho que quiero que conduzcas por mí?"), pareció por un instante que estaba pidiendo disculpas, pero rápidamente rectificó:

Y yo que pensaba que por primera vez había pedido perdón…

"No he pedido disculpas, he dicho que lo siento mucho". #LoDeAznar — Jordi Évole (@jordievole) February 28, 2021

Ojalá alguien me quisiera como José María Aznar quiere a José María Aznar. — laquintacolumna (@laquintacolumna) February 28, 2021

Sus palabras generaron un torrente de indignación en las redes:

No se veía mentir a alguien tanto como Aznar desde que el campechano le tuvo que explicar a Sofía quién era Corinna. — laquintacolumna (@laquintacolumna) February 28, 2021

#LoDeAznar Mi conclusión de la entrevista a Aznar y con esto me voy a mimir, es que con el paso de los años cada vez es más mentiroso. Ala, a mimir pic.twitter.com/47Hgkzz1zS — ????Bat-uitero???? (@Bat_uitero) February 28, 2021

Aznar:

"Siempre dijimos la verdad" Cerebro de Aznar: pic.twitter.com/4EhyB0WoBc — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) March 1, 2021

18 años lleva José María Aznar contando la misma mentira: "España no participó en la guerra de Iraq, solo la apoyó". Por mucho que lo repita es falso. La unidad Plus Ultra del ejército español participó en 48 acciones bélicas, con 21 heridos y un soldado muerto. #LoDeAznar — PabloMM (@pablom_m) February 28, 2021

Os resumo la entrevista a Aznar por si no tenéis estómago para verla.#LoDeAznar pic.twitter.com/tT1Oo8NPze — Javier Durán (@tortondo) February 28, 2021

Ponen a Aznar un detector de mentiras y la explosión del aparato tiene una onda expansiva más grande que la de Hiroshima. #LoDeAznar — Ivanjode (@Ivanjode) February 28, 2021

Esta foto no se le olvida a nadie, una de las mayores vergüenzas que hemos vivido #LoDeAznar pic.twitter.com/NhYtVMC0VJ — Diego FS (@DiegoFSRB) February 28, 2021

La iluminación y encuadres de la entrevista a Aznar te los firma JJ Abrams para Palpatine. — George Kaplan (@GeorgeKplan) February 28, 2021

Por donde pisa Aznar, no vuelve a crecer la decencia.#LoDeAznar — Javier Durán (@tortondo) February 28, 2021

Ya sabíamos que era el presidente con la talla moral más baja de la democracia. Hoy, que se ha atrevido a dar una entrevista fuera de su zona de confort de periodistas afines, también sabemos que es el presidente con el nivel intelectual más pobre. #LoDeAznar — gerardo tecé (@gerardotc) February 28, 2021

Si le ponen un polígrafo, estalla.#LoDeAznar — Javier Durán (@tortondo) February 28, 2021