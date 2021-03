Es el vídeo más viral de las últimas horas: una joven caminando al tiempo que pronuncia un discurso mirando a cámara, dirigido a la clase política en términos generales. Con una realización que utiliza los clásicos recursos para emocionar al espectador, con un fuerte desenfoque del fondo y el mismo tipo de música que un director de cine pondría para el discurso épico de un soldado arengando a sus tropas. Y con la protagonista diciendo frases como "os pedimos respeto, dignidad y honor"; "España está muy por encima de vosotros"; "está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva" o "somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos".

Un vídeo con un mensaje indignado pero a la vez equidistante, con el que a priori todo el mundo puede estar de acuerdo.

"Somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos"... diciéndolo así parece que llegaron al gobierno por arte de magia, los 10 millones de votos largos que obtuvieron en las últimas generales yatal. — Eriol-Muad'dib and The Revolution (@Waldfeld) March 2, 2021

Que también encierra una peligrosa moraleja, al meter en el mismo saco a todos los políticos, con el peligro que tiene eso en un país en el que la ultraderecha está presente en las instituciones con políticas y discursos claramente xenófobos, por ejemplo. Un vídeo con algunos mensajes que pueden ser aplaudidos pero otros que no tienen sentido, como cuando habla de las mascarillas como si fuera un capricho de los políticos. O de los ERE temporales, como si fuera un esfuerzo de los empresarios, cuando en realidad es un esfuerzo de todos los contribuyentes con ellos.

"Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla". Porque claro, estas cosas de tomar medidas ante una pandemia global y sin precedentes, sólo se nos ocurren en España. pic.twitter.com/bDNeEScDqU — Moe de Triana (@moedetriana) March 2, 2021

Ehhhh... no, nadie os pidió eso. Se os ofreció la posibilidad de que pagáramos entre todos el sueldo de vuestros empleados durante un tiempo. De nada. pic.twitter.com/UrEHMosQ9N — J. (@nolescreas) March 1, 2021

Un viral que lleva millones de visualizaciones y que ha causado tantos aplausos como preguntas y reacciones en las redes sociales: ¿Quién está detrás de ese vídeo? ¿Qué ideología apoya? ¿Qué soluciones propone?

Su autora, Tatiana Ballesteros, fue entrevistada este lunes por Risto Mejide en el programa Todo es Mentira, donde aseguró que es un mensaje que le "salió del alma" e insistió en que "no hay un objetivo político, el único interés es un ‘basta ya". "Que se den cuenta de que estamos cansados", apuntó.

La autora del vídeo sobre la pandemia que señala directamente a los políticos: "Es un mensaje que sale del alma" #TodoEsMentira1M https://t.co/d2xro8UXVm — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) March 1, 2021

En las redes, muchos han tratado de averiguar si tras el mensaje hay algún partido o ideología, con todo tipo de comentarios:

No tenía un programa, el programa era de un abogado. Ella trabajaba en el programa. No tenía ni mando ni cortaba nada allí. Es como si me dices que un becario de Atresmedia es el responsable de la línea editorial. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 2, 2021

Chirría lo de la radio, la primera editorial en la que publicó y sobre todo cómo se viralizó tanto, pero llegué a tu misma conclusión. Miras su Facebook y hasta compartió la bandera con lo de Sanidad Pública que viralizó la izquierda. Y su compañero es premio de periodismo. ????‍♂️????‍♂️ — Guillermo Cid (@guilleciro) March 2, 2021

El video viral ha provocado un aluvión de mensajes en las redes, con mensajes de apoyo y otros muy críticos (y también cientos de memes):

A quien votamos?

Para q votamos?

Este país necesita un capitán...

En el fondo lo q queda es...

Para q sirve la democracia?

Necesitamos un líder q nos guie y al q seguir ciegamente

Uffff miedito — soloMartina (@soloMartina) March 1, 2021

Ojala la mayoría pensaran así de verdad. — Al0pecix (@al0pecix) February 27, 2021

No sé si queda alguien que no haya visto aún el vídeo de la tal Tatiana Ballesteros. Por si acaso, os hago un resumen. pic.twitter.com/HJTzYhnTH0 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 2, 2021

Ni en las mejores barbacoas he visto yo esta cantidad de humo. — Tractorista de Castilla ???????? (@AgricultorCast) February 27, 2021

Palabras vacías para un vídeo viral. — Madre Sabubu (@IlNeuroDoktor) February 27, 2021

Si, si, como si fuese un favor — Joey (@Nhionman) March 1, 2021

Todo lo que estás diciendo es política pero ok — Kayser (@eternalcinemati) February 27, 2021

Trumpismo de libro. Un montón de afirmaciones con las que no puedes menos que estar de acuerdo, calculada equidistancia, la crítica centrada exclusivamente en la clase política, pero evitando exquisitamente criticar al sistema subyacente... Si, fascismo 2.0 made in Bannon. — Paco Priego ???? (@Akratamondo) March 2, 2021

El video tiene un tufillo a neoliberalismo que echa patras... "La hostelería es importante para todos" — Paeter (@paeter81) March 2, 2021

Me siento un poco aliviado al ver que no soy el único que siente un cringe monumental con el vídeo ese de la chica de gafas soltando frases intensitas a cámara. — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) March 2, 2021

Este vídeo tiene más red flags que un circuito de Fórmula 1. Que si EsPaña (con acento en la P) necesita un capitán, que si todos los políticos son iguales, que si la hostelería y los empresarios... amén del tufilloa vídeos similares de Ucrania o Venezuela. Indaguemos un poco. pic.twitter.com/MPLqRBX564 — Shine McShine (@Shine_McShine) March 2, 2021

Propaganda fascista de manual. Honor, patria, cuestionamiento de la democracia, apelación a un liderazgo mesiánico, apelación emocional al enfado sin ningún tipo de argumentación racional, intentar disfrazarlo de ausencia de ideología... https://t.co/AxGpLKJ8oI — laquintacolumna (@laquintacolumna) March 2, 2021

Qué maravilla !! — David Mateos (@_DavidMateos) February 27, 2021

Me ha escrito Tatiana Ballesteros por privado para pedirme que borre el anterior tuit donde aparece junto a la palabra "ultraderecha" pues no se siente identificada y, según me cuenta, su vídeo no tiene nada que ver con ello. Le he dicho q no iba a borrarlo pero lo iba a comentar — Arantxa Tirado (@aran_tirado) March 1, 2021

Digo por aquí lo mismo que le he respondido, cuando alguien lanza una campaña así, se expone a encontrar comentarios que no le gustan en redes. Y no se puede evitar que la gente de izquierdas leamos la ideología de un discurso que tiene ideología, aunque se venda como apolítico. — Arantxa Tirado (@aran_tirado) March 1, 2021

Este tipo de estrategias han sido utilizadas por la derecha y la ultraderecha en Ucrania y Venezuela con la pretensión de buscar apoyos populares que justificaran la injerencia y eventual derrocamiento de ciertos gobiernos bajo discursos emocionales. Inevitable el paralelismo. pic.twitter.com/FoqykycDXe — Arantxa Tirado (@aran_tirado) March 1, 2021

Justo el otro día pregunté si se sabía ya quién andaba detrás. Lo de qué somos 47 millones de españoles, que necesitamos un líder y qué luego pedirán que les votemos, me dejó KO. — Moe de Triana (@moedetriana) March 2, 2021

Nos dijisteis que Hacienda éramos todos… pic.twitter.com/nwLAP8tQv1 — El_TylerDurden 2.0 (@EI_TylerDurden) March 2, 2021

Ayer la entrevistaron en la tele y no creo que sea fascista, pero ya ha confirmao que no es ni de izquierdas ni de derechas. — Juanmi del Pino (@juanmidelpino) March 2, 2021

Me dijeron q Pitingo componía sus canciones. pic.twitter.com/fIfku5lo31 — ilma (@Ilmabarberis) March 2, 2021

1 principio de unanimidad. Arrogarse la representación del pueblo.

2 Principio de simplificación y del enemigo único (la clase política).

3 principio de transfusión (el tradicional odio a la clase política). Etc. — DarkoFila (@darko_fila) March 2, 2021

La última frase."Nada de lo que se dice en este vídeo atiende a ninguna ideología política" ???????????????????? — Ertontotapoya (@ertontolapolla) March 1, 2021

Todo lo que no sea este capitán de España huele raro. pic.twitter.com/IgdKKTFnUK — ????. ???????????????????????? ???????????????????? ????️ (@fjrueda) March 2, 2021

No sé quién es mi de donde lo único que sé es que si merece la pena luchar y apoyar a gente como esta .

OLE ???????????????????????? pic.twitter.com/tj69cTm9eM — ElMimy (@ElMimy3) February 26, 2021

Nos dijisteis que la Cruzcampo estaba buena. pic.twitter.com/3CEdIHX6r1 — Galleto Fontanedo???? (@Coponnnn) March 2, 2021

Nos dijisteis que 1917 era un peliculón y 2 horas de un tío caminando. pic.twitter.com/pEshA5uc21 — antesconocido (@aramanoth) March 2, 2021

< p lang="es" dir="ltr">Lo hicisteis mientras con una mano cogíais el dinero público para financiarlos y con la otra cerrabais la puerta a las inspecciones de Trabajo. pic.twitter.com/CAOi4eJxe6 — Josué Coello (@josue_coello) March 2, 2021

Nos dijísteis que Ana Rosa Quintana hacía periodismo. pic.twitter.com/XOmZOBKgEp — ilma (@Ilmabarberis) March 2, 2021

Nos dijisteis que las hamburguesas veganas sabían a hamburguesas de verdad pic.twitter.com/tlx1CWB6c0 — ????Bat-uitero???? (@Bat_uitero) March 2, 2021