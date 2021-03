"Se nos ofreció la posibilidad, a lo que accedimos". Podría ser la excusa de un hijo a sus padres tras ser pillado tomando o haciendo algo que no debería, pero no. Es la justificación que ha esgrimido la infanta Elena tras ser pillada con su hermana vacunándose en Emiratos.

Una maravillosa frase que más que excusarlas, lo que logra es confirmar que esta gente vive en un mundo paralelo:

"Se nos ofreció y accedimos". (Gran eslógan que explica lo que es un privilegio) — Fernando Garea (@Fgarea) March 3, 2021

- Tenemos que sacar un comunicado, esto es un escándalo.

- Pon que se nos ofreció y accedimos. Con eso quedará arreglado. Esto habrá pasado más o menos así, ¿no? — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 3, 2021

En un comunicado recogido por diversos medios de comunicación, tras la noticia publicada por El Confidencial, la hermana del rey Felipe VI reconoce que fueron vacunadas al ir a visitar a su padre. "De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido", añade.

Sus palabras han provocado la reacción inmediata de las redes, en forma de mensajes indignados y llenos de ironía:

"Se nos ofreció y accedimos." pic.twitter.com/0iSsNHkhjD — Olalá de fua (@olaladefua) March 3, 2021

Esto suena como si dijeran: " se nos ofreció una comisión por el AVE a la Meca y accedimos".

Por decir algo. pic.twitter.com/nl7BeqRHox — Joaquín Urias (@jpurias) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos" y así, amigos y amigas, es como comienzan todas las cagadas de mi vida. — Diego Alonso (@diego_aprt) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos" Nada más útil que una oración impersonal para escurrir el bulto y dejar en manos de la propia vacuna la responsabilidad.

Sintaxis exculpatoria, gramática del escaqueo. — Sergio Cano (@sercanesp) March 3, 2021

De los creadores de "no me consta", llega la secuela... "Se nos ofreció y accedimos".

La historia de una pobre infanta atacada por el malvado sistema.

No se la pierdan. — ◄Caroline (@ckarolindeces) March 3, 2021

???????? Espera tu turno para vacunarte ???????? Se nos ofreció y accedimos. — Sergio Cano (@sercanesp) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos" sirve tanto para una vacuna como para una china de hachís al bajar del ferry de Tanger — Gúndula, ANTIFA, GUAPA NO, PROSOVIÉTICA ♥️???????????? (@vonlichtenkraut) March 3, 2021

Si es que se lo ponéis dificilísimo a esta familia, que si les ofrecen ir a cazar elefantes, comisiones del AVE... y ahora vacunas. Así no hay manera de resistirse y parecer honrado. — NOELIA (@NoeVei78) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos" sintetiza mis 33 años de aciertos y maravillosos errores — Juan Fernández (@JuanFernandezD) March 3, 2021

- Hola, somos los Borbones. Tal vez nos recuerdes por excusas tan burdas como "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir" o "Se nos ofreció y accedimos". pic.twitter.com/mO9K44ttZW — unmundolibre (@unmundolibre) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos" es la excusa que pongo cuando ingiero más torrijas de las saludables. — Marta????️ (@LadyOnru) March 3, 2021

Monarquía:

"Se nos ofreció y accedimos". pic.twitter.com/Azqo5PGepI — Javier Durán (@tortondo) March 3, 2021

Las Infantas : "se nos ofreció la vacuna y accedimos" ¡También se os ofrece trabajar y eso si que no eh! — Yoseka Danger (@Joseka_and_roll) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos". Una de esas frases que evidencian la existencia de mundos paralelos. — Victor Gandia ❤️???????????? (@victorgandia) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos" es casi mejor que la del "lo siento me he equivocado, no volverá a ocurrir".

Cómicos de primera categoría. — MaGuiTo (@MariaGuiraoTor) March 3, 2021

- Se nos ofreció y accedimos. pic.twitter.com/VgCAtELYRE — unmundolibre (@unmundolibre) March 3, 2021

"Se nos ofreció y accedimos" es el nuevo "no me consta". pic.twitter.com/VfboGBqKe1 — Los Calvitos de Pat (@loscalvitos) March 3, 2021