"Vergüenza. Vergüenza les tenía que dar". Es la opinión de una anciana de 83 años, persona de riesgo y con patologías que aún no ha sido vacunada, sobre la noticia de que las infantas Elena y Cristina se han vacunado en Emiratos.

El momento se vivió este miércoles en el programa Las Cosas Claras, de TVE. Una reportera preguntaba a dos ancianos y una cuidadora. Una de ellas, Carmen, relataba a la periodista que tenía el móvil en la mano por si la llaman para vacunarse "para que no se pierda la llamada". Cuando le preguntan por las hermanas del rey, la mujer se muestra indignada: "Unas chicas que están bien y que dicen que van a ver a su padre y luego que se vacunen allá... No está bien. Tenían que dar ejemplo a la juventud pero no lo hacen".

???? Preguntamos en la calle qué opina la gente de la supuesta vacunación de las infantas ???? #Lascosasclaras73

????https://t.co/Jd3S1QqOEX pic.twitter.com/aWvCxSdu2D — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) March 3, 2021

Las infantas Elena y Cristina se han vacunado contra el coronavirus en los Emiratos Árabes, aprovechando un viaje para visitar a su padre Juan Carlos I, según ha informado El Confidencial. Este diario asegura también que el rey emérito y el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, también han recibido las dosis del fármaco contra la covid-19.

Hay más dignidad y ejemplaridad en este banco que en toda la familia real. pic.twitter.com/yBs48T8NxV — PODEMOS (@PODEMOS) March 3, 2021

