Noticias desde Abu Dabi: las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra la covid-19 en Emiratos, según ha informado El Confidencial. Vamos a hacer un repaso a esta noticia de alcance con las impresiones de los tuiteros:

Lo de las vacunas se ha sabido porque una de ellas llevaba en la solapa una pegatina con una carita sonriente por no haber llorado con el pinchazo.

Según la noticia, lo hicieron aprovechando un viaje para visitar al rey emérito que se encuentra por allí desde el pasado agosto.

Si es que ya se veía venir...

Siempre según estas informaciones, el propio Juan Carlos I ha sido vacunado ya y también el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.

Si es que, claro, es la costumbre...

Y tus abuelos y tus padres, a la espera.

¿Que queréis vacunaros igual que han hecho las infantas Elena y Cristina? Fácil, no seáis tiesos y listo.

Venga, otra más de los Borbones. Siempre dando ejemplo.

Tampoco hay por qué sorprenderse, la verdad.

Como en la época feudal, privilegios, e inmunidad para el rey y su familia, empieza a oler a mucha ???????????????? y no pasa nada, los gobernantes y algunos plebeyos, se siguen arrodillado y tapando la corrupción ????

Desde La Zarzuela aseguran que estos hechos no les "conciernen".

La Casa Real confirma que Felipe VI y Leonor no tienen nada que ver con esos tipos llamados Juan Carlos, Elena y Cristina.

Además, han asegurado que el rey Felipe VI se vacunará contra la pandemia de covid-19 "cuando le corresponda". Pues muchas gracias.

Me gustaría aprovechar la ocasión para comunicar que me vacunaré cuando me corresponda según el protocolo.

— Facu Díaz (@FacuDiazT) March 2, 2021