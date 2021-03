Esta semana hemos vivido una nueva polémica de los Borbones, que parece que no saben simplemente llevar su vida de privilegios sin meterse en líos. El miércoles nos enteramos de que las infantas Cristina y Elena ya habían sido vacunadas contra el coronavirus en Emiratos, durante una visita a su padre Juan Carlos I, que también se ha vacunado. Mientras, en España, ancianos de más de 80 años aún esperan su turno. La excusa que pusieron después, que se les "ofreció la posibilidad" y accedieron, solo refleja qué hay gente que vive en un mundo paralelo y parece que ni siquiera es consciente de ello.

Entre las críticas que han recibido en los últimos días, no han faltado los que han justificado a las hermanas del rey con argumentos que cojean más que una mesa con tres patas. Pero entre todos ellos, el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llegado a un nuevo nivel, siendo capaz de sacar este tema, para criticar... a Podemos y al PSOE. Vivir para ver.

Me da igual que las infantas, que no son familia real según la ley, se vacunen en el extranjero. Ni nos cuesta un euro más, ni comprometen la vacuna de ningún español. Sí me molesta que ministros le pongan sueldo público a su niñera o que se gaste dinero público en prostíbulos. pic.twitter.com/8UXd0coftX — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 4, 2021

Un tuit que logra la cuadratura del círculo, que mezcla la velocidad con el tocino y que muchos tuiteros han respondido:

A mí me da igual que sea usted un pelota, pero una cierta vergüenza ajena si me ha dado leerlo. — cristina fernandez (@juevesantes) March 5, 2021

No me salen las cuentas. pic.twitter.com/sebkYpsqcK — DonChalecos (@Donchaleco2) March 5, 2021

Hola Albert, igual esto te interesa. Por si quieres corregir tu tuit, que algun euro mas parece que sí habría costado. No hay que elegir una u otra, puede no gustarte la vacunación y tampoco lo de los prostíbulos. pic.twitter.com/3wP6TP3hLt — Davicico (@Barbotadas) March 4, 2021

Solo 33000 euros en escoltas y lo que no nos dicen.

A mí sí me importa vivir en un país donde hay ciudadanos de primera y de segunda so cantamañanas. — Acumulando juventud (@JosemariadjJose) March 4, 2021

En esta ocasión no puedo estar más en desacuerdo contigo @Albert_Rivera, las infantas, tienen un deber ejemplificante que obviamente no están teniendo en cuenta. Soy monarquica y defensora de nuestra Familia Real pero no todo tiene justificación. — Patricia Hidalgo (@PatriciaPetitte) March 4, 2021

Deberían dar ejemplo, flaco favor hacen a la Monarquía, poniendo en bandeja y con razón comentarios cuestionando la institución, aunque no sean familia real.

Yo también quiero ver a mis padres y no tengo el privilegio de poder vacunarme en otro país a golpe de talonario. — Mancheguica del Tó (@Nia_0883) March 5, 2021