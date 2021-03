"Si a la monarquía tiene que defenderla Tamara Falcó ya queda poco para la República": la polémica opinión de la marquesa sobre la vacunación de las infantas

Ahora que El Hormiguero tiene una tertulia de actualidad (perdonen, decimos "ahora" porque nos acabamos de enterar hace poco), en el programa de Pablo Motos se habla de todo, aunque una de las contertulias sea Tamara Falcó. Ayer, la hija de Isabel Preysler acaparó toda la atención porque ese mismo día, había recibido de forma oficial el título de marquesa de Grinón, heredado de su difunto padre. Pablo Motos le quiso tomar el pelo con su habitual ¿humor?, pero menudencias aparte, Tamara también se llevó todos los focos por sus opiniones sobre la reciente vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi tras una visita a su padre el rey Juan Carlos I, o eso dicen ellas. Tamara puso El Hormiguero patas arriba ni más menos.

En la mesa, como siempre, estaba Pablo Motos acompañado de sus colaboradores habituales: Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó. Empezaron a hablar de las vacunas y una cosa llevó a la otra. Tamara, nobleza obliga, hizo gala de su recién adquirida prosapia y defendió a capa y espada a las infantas: "Si cualquiera de mi familia va a Dubai y le ofrecen la vacuna, que la cojan. ¿Qué privilegios? ¿Qué hay de ejemplar no vacunarse? Así hay una vacuna más en España. Las estáis comparando con algo y no le han quitado la vacuna a nadie. Hay enemigos tremendos contra la monarquía. Debatimos cosas distintas: la ilegalidad o supuesta ilegalidad [sobre el emérito] y hablar de la vacunación de las infantas. Ahora hay viajes a un montón de países donde te puedes vacunar. A su abuela la han llamado del centro de salud para vacunarse. Tiene 98 años", dijo Tamara.

Todos los demás contertulios mostraron sus reservas respecto a la actitud de las infantas. La periodista Cristina Pardo respondió con rotundidad: "No es lo mismo". La periodista señaló que las infantas deberían tener "un comportamiento ejemplar" porque no son una familia normal y corriente: "Si ellas no respetan la institución nadie tiene por qué respetar la institución". Otro colaborador, Juan del Val, manifestó su descontento: "Ellas han dicho que lo han hecho para ver su padre con mayor facilidad".

Tamara no se bajaba del burro: "¿Pero qué hay de no ejemplar en vacunarse si encima hay una vacuna más en España para otra persona? No se ha colado ninguna cola en España, eso sería lo ilegal", dijo.

Al final no se pusieron de acuerdo. Pero lo que nos importa a nosotros, como siempre, es la reacción de la legión tuitera. Hay opiniones para todos los gustos, a favor o en contra. Nosotros hemos hecho una selección de las divertidas.

Jajajja, me voy a ir a vacunar a Abu Dhabi con el dinero q me queda del ERTE!! Claro q sí!

Si ni siquiera puedo salir de mi comunidad autónoma!!!!

Esta Tamara, que graciosa es!!#ElDesafioEH — Lexie B.Goode ???? (@LexieBGoode) March 4, 2021

Tamara la mas lista de la mesa. Que dice mucho. #eldesafioeh — Yo Mismo (@bcnftpna) March 4, 2021

La cara de Tamara Falco enterandose q la seguridad y los viajes q Dubai de las infantas las pagamos todos, describe lo apartados de la realidad q están los súper ricos. pic.twitter.com/BiEi3l5m1A — Alfie (@AlfonsoCereceda) March 4, 2021

Quiero ser Tamara Falcó — clarissssima (@clarietis) February 27, 2021