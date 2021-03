Bombazo informativo. Parece que finalmente se ha desvelado uno de los grandes misterios de la humanidad. Atención, ahí va: Bárcenas asegura que en 2008 repartió 50.000 euros entre Rajoy y Cospedal porque llevaban tiempo sin cobrar de la 'caja b'.

Bárcenas: "En alguna ocasión he entregado sobres con la cantidad que les correspondía a Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo..." https://t.co/qci5dFGR78 pic.twitter.com/Rb5kAzQf4s

No puede ser, España está asombrada: al final va a resultar que M. Rajoy era...

Durante su interrogatorio, el extesorero del PP Luis Bárcenas ha citado a la plana mayor del partido como receptores de complementos salariales y ha reconocido que tanto él como su predecesor, Álvaro Lapuerta, sabían que era ilícito. También ha desvelado el intento de soborno de 500.000 euros que le ofreció el entonces abogado del PP, Javier Iglesias, para que falsificara sus papeles y hacer creer a la opinión pública que el PP estaba siendo atacado.

Una revelación que ha dejado a las redes sociales ciertamente patidifusas:

Mariano Rajoy descubriendo que él es M. Rajoy. No sale de su asombro. pic.twitter.com/rMOkwASG3e

Sé que a toro pasado es muy fácil, pero si lo pensáis, era bastante obvio que M. Rajoy es Mariano Rajoy, es raro que no se le ocurriera a alguien antes

No me digas!! No sé si voy a poder recuperarme de este notición???????????? pic.twitter.com/rJ3nvFfPQM

