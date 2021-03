"Igual debo ser gilipollas, pero es que yo lo pienso en mi cuarto solo y digo: 'si tú tienes mucho, pues debes contribuir más que una persona que cobra 1.500 pavos al mes", explicó el famoso streamer Ibai Llanos al periodista Jordi Évole en referencia al pago de impuestos y a los youtubers que se han ido a Andorra para pagar menos tributos.

Ibai criticó a aquellas personas, sobre todo jóvenes, que le han reprochado pagar impuestos en España. "Que me venga un chaval en Twitter de 16 años para decirme que soy tonto por pagar impuestos en España. ¿Pero, tío? Si estás estudiando todavía, no has currado nunca y tus padres son dos currantes humildes", manifestó el joven comentarista, que más adelante añadió: "Me gusta que la gente sea consciente de que yo digo este discurso desde la posición en la que estoy, no lo digo ganando 1.700 euros al mes. Muchos me dicen: 'Si tú estuvieras en esa posición (ganando mucho dinero), a saber qué harías'. Bueno, pues yo estoy en esa posición, un saludo".

Évole aseguró que las palabras del bilbaíno son mejores que cualquier campaña del Ministerio de Hacienda. Muchos usuarios celebraron el mensaje de Ibai. "Qué valioso es que exista Ibai", escribió un tuitero. "Efectivamente, es muy llamativo que el que cumple y piensa en el bien común se considera gilipollas. Él que no tiene consciencia de clase es un listo y un ejemplo", reflexionó otro.

Pero no fue el único momento que dejó el locutor de videojuegos. También habló de las ofertas que le han llegado para patrocinar casas de apuestas e, incluso, de un banco. "Rechacé a un banco muy joven. Era mucho dinero para la época en la que estaba. Imagínate, yo soy la imagen de un banco y luego desahucian a siete personas", explicó Ibai a Évole.

"He rechazado siempre casas de apuestas. Me di cuenta que esto era un problema porque empezaron a haber muchas casas de apuestas en mi barrio. Eso me hizo concienciarme un poco del tema", afirmó.

La salud mental también tuvo un hueco en la entrevista. Llanos habló de los problemas psicológicos que le provocaron el traslado a Barcelona desde su tierra, Bilbao, y el hecho de ganar tanta notoriedad pública. "Esa fue la peor época de mi vida", recalcó. "Yo no entendí lo que me pasaba. Cuando se me dormían las piernas y los brazos y me mareaba, no sabía que aquello era ansiedad y ataques de pánico. Yo me volví absolutamente loco", expresó.

Qué importante es que @IbaiLlanos hable de salud mental.

Y no busquéis síntomas en Google en vez de ir al médico ????. #LoDeIbai pic.twitter.com/Wlfn2ceVYu — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 7, 2021

Muchos perfiles de Twitter mostraron su apoyo a Ibai después de la entrevista. Un apoyo que también llegó por parte de personas que no conocían al streamer, pero que entendieron la actitud del referente de toda una generación de jóvenes.

@IbaiLlanos me tiene pegadisima a la pantalla, qué importancia hablar de la ansiedad y de sus diferentes manifestaciones #lodeevole @jordievole — Lara (@Larasmarias) March 7, 2021

¿Qué líder de opinión de 25 años hemos tenido a lo largo de la historia reciente mejor que @IbaiLlanos? Yo creo que ninguno. Para que rajemos de esta generación. #LoDeIbai. — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 7, 2021

Lo mejor de #LodeIbai con @jordievole es que no hay cosmética, ni discursos medidos al milímetro en busca de un objetivo; sólo hay sentido común y sinceridad. Precisamente por eso Ibai es Ibai. — Miguel Ángel Román (@Miguel_An_Roman) March 7, 2021

-Si tienes mucho, tienes que pagar más. -Debo ser gilipollas, pero es que lo veo lógico. Que venga un chaval a decirme que soy tonto por pagar impuestos en España. Si no has currado en la vida. No soy un héroe, pago lo que me corresponde. #LoDeIbai — Laura Cruz (@Laura_cruzd) March 7, 2021

Que un tío como Ibai hable abiertamente de la ansiedad tiene un valor enorme #LoDeIbai — Esteban Ordóñez (@estebanOrdnz) March 7, 2021

La entrevista a Ibai me está dejando el corazón calentito ❤️. Hablar abiertamente sobre salud mental, posicionarse en contra de las casas de apuestas y conciencia de clase. Sus palabras van a dejar una huella muy esperanzadora #LoDeIbai @jordievole — Adela ???????????????? (@adelelittlebird) March 7, 2021

Renuncia a ser patrocinador de un banco por si desahucian a alguien. A casas de apuestas por el peligro que generan entre los jóvenes Y reconoce como "egoísta" lo de irse a Andorra. Hay esperanza. #LoDeIbai @LoDeEvole @jordievole — Iván Gutiérrez (@ivanngutierrez) March 7, 2021