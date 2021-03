"No sé Rick, parece la ultraderecha": los tuiteros reaccionan al veto a la ministra Montero

Pues ya tenemos otro lío en Madrid por cuenta de Isabel Díaz-Ayuso. El Gobierno de la Comunidad de Madrid prohibió ayer una visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Instituto público de Educación Secundaria Gómez Moreno en Madrid con motivo del Día de la Mujer, alegando que la ministra pretendía hacer "un acto político en horario lectivo".

Es más, el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, ha acusado este martes al Ministerio de Igualdad de actuar con "total deslealtad" con la Comunidad de Madrid por no comunicarle claramente el contenido del acto que pretendía llevar a cabo en el instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno, y ha subrayado que "los centros educativos están para aprender, no para adoctrinar".

El ministerio de Igualdad niega la mayor y asegura que la ministra Irene Montero no pretende adoctrinar a nadie. En ese sentido, Montero considera que Díaz Ayuso, "ha demostrado que son unos mentirosos. Dicen que prohíben una actividad educativa por motivos sanitarios cuando ella misma dice con claridad que prohíben una actividad educativa cuando no les gusta".

Vale, aceptemos pulpo como animal de compañía y asumamos que los políticos no deben ir a los institutos y demás centros escolares por aquello del adoctrinamiento. ¿Entonces qué diantres pintaba el otro día, en concreto el sábado, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid junto a otra concejala de Vox?

La Comunidad de Madrid ha prohibido a la Ministra de Igualdad Irene Montero ir a un instituto por el 8M en cambio sí ha dejado que lo hiciera Ortega Smith concejal del Ayto de Madrid de VOX. No lo sé Rick, parece ultra derecha. — Ángela Rodríguez Pam ????️‍???? ♀️ (@Pam_Angela_) March 8, 2021

¿Y qué hacía el alcalde de Madrid visitando el pasado 2 de febrero otro Instituto de secundaria, no siendo la primera vez que lo hacía? ¿O quién no recuerda aquella vez que José Luis Martínez-Almeida estuvo en el programa Vuelta al cole, en Telemadrid, donde dio mucho que hablar por sus opiniones? Como recuerda este tuitero, el alcalde prefirió conservar la catedral de Notre-Dame al Amazonas e incluso llegó a decir algo que podría ser considerado pelín doctrinario: "Nosotros vamos a poner todos los medios para que seáis vosotros los que decidáis qué queréis ser. La izquierda, sin embargo, va a querer decidir por vosotros".

Ayuso vetó ayer un acto de Irene Montero en un instituto por el 8M para evitar "adoctrinamiento" pero Almeida pudo ir a un colegio a decir a niños la diferencia entre la derecha y la izquierda y porque importa más Notre Dame que el Amazonas porque eso no es adoctrinar pic.twitter.com/XVtUDGlJZw — ????Bat-uitero???? (@Bat_uitero) March 9, 2021

¿Por qué unos pueden y otros no, como si fueran pimientos de Padrón? El doble rasero en este caso parece evidente. No lo decimos nosotros; lo dicen también los tuiteros, que no dan crédito y sacan a relucir otros casos en los que los políticos han visitado centros educativos.

-Le dices a Ayuso que prohíba la visita de Irene Montero.

-Pero, sr. Smith, usted también estuvo el otro día en un instituto.

-Tú quieres que te apoye los presupuestos?

-Sí...

-Pues al lío. Y quiero que tú salgas a decir que eso es adoctrinar. pic.twitter.com/5vSHVmXvHS — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 9, 2021

Pues ya tenemos pin parental en Madrid. Y por supuesto, lo ha estrenado la propia Ayuso. https://t.co/ENL5DXUdrc — Sira Rego???? (@sirarego) March 8, 2021

Para Ayuso existe "adoctrinar"... y "ADOCTRINAAAR", por ejemplo: pic.twitter.com/69HZXXhoIO — ????Bat-uitero???? (@Bat_uitero) March 9, 2021

Clase de feminismo con la ministra Montero, mal.

Clase de gimnasia con el padre Eleuterio, bien. — Pedro Vallín (@pvallin) March 8, 2021

Isabel Díaz Ayuso ha prohibido que Irene Montero vaya a un instituto a un acto al que había sido invitada porque no le gusta que los políticos influyan en los chavales. pic.twitter.com/1upC2UMtWA — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 9, 2021

Encuentra las diferencias. @IdiazAyuso veta la visita de Irene Montero a un instituto, por "adoctrinamiento" pero permitió la visita de Ortega Smith al Ramiro de Maeztu. pic.twitter.com/QrB5ULZV8h — Susi Iñesta ???? (@Inyesta_) March 8, 2021

Las alumnas que habían organizado la visita de Montero, que era sin prensa, están un poquito cabreadas con el Gobierno de Ayuso. https://t.co/gMkWcXbda0 — Aitor Riveiro (@ikaitor) March 8, 2021