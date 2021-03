El rey Felipe VI ha hecho este martes una visita a la base aérea de Matacán, en Salamanca, donde ha conocido las escuelas de formación del Ejército del aire. Un respiro mediático después de una temporada de líos familiares, tras la vacunación de sus hermanas Elena y Cristina y de los tejemanejes económicos de su padre el rey emérito Juan Carlos I.

El monarca ha recorrido las instalaciones de la base aérea y también ha conocido los simuladores con los que se trabaja en la formación de operadores de vuelo, así como la Escuela Militar de Transporte Aéreo.

La visita ha dejado muchas imágenes que los tuiteros no han desperdiciado para dar rienda suelta a su habitual humor. Estos son algunos de los memes más cachondos que han creado:

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) March 9, 2021

- Desde aquí controlamos el trafico aéreo y podemos contactar con nuestros aviones

- ¿y para que sirve éste botón?

- NO SU MAJESTAD NO!

- DEJA, QUE PARA ALGO ME LLAMAN EL PREPARAO!

????????️

-... ???? pic.twitter.com/mdBvRvBXft

— ????Bat-uitero???? (@Bat_uitero) March 9, 2021