"La primera vez que tuve un ataque de ansiedad tenía 22 años": de este modo arrancaba este martes la intervención en el Congreso de la diputada de Unidas Podemos por Baleares, Lucía Muñoz Dalda. Se trata del relato de una persona joven a la que su situación económica habría llevado a tener problemas de salud mental. Muñoz la trasladó con permiso de su autora para denunciar que "los aspectos sociales y económicos y la salud mental de la juventud son dos caras de la misma moneda".

Un relato de trabajos precarios y estudios, de dobles horarios, traslados al extranjero en busca de una vida mejor... y de problemas de salud mental, y también de un sistema sanitario que parece no dar respuestas a estos problemas.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, lo compartió en su cuenta de Twitter y aseguró que al verlo rompió a llorar:

Después de ver esto de @luciadalda sobre salud mental, he roto a llorar. pic.twitter.com/pAfCPNpfvy — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 9, 2021

"Me gustaría hacer un reconocimiento a la generosidad y a la valentía de quien me ha contado esta historia y me ha dejado contarla, para darle voz al sufrimiento de toda una generación", aseguró la política de Podemos.

Poco nos indignamos con lo q estamos viendo,???? — sagasta sagasta (@cleosagas1) March 9, 2021

A ella se la notaba emocionada y nos ha estremecido a todas. — Alma (@almuquinaone) March 9, 2021

Es normal que te salten las lágrimas @PabloEchenique mi vida es muy parecida pero con 40 años sin poder ver el futuro y con estudios — Brigitta La Poeta del Podemos (@PoetaPodemos) March 9, 2021

Esta historia que cuenta @luciadalda es la historia de una sociedad enferma.

La protagonista es víctima de esa sociedad. Escuchad este relato sobre salud mental, precariedad y juventud, por favor. https://t.co/1NMeGRYnDe — ????Aina Díaz ⚖ (@AinaDiazV) March 10, 2021

El sistema sanitario no responde a las necesidades de las personas con problemas psicológicos y/o de #saludmental ????Hoy, en el @Congreso_Es, @luciadalda explica la situación insoportable de muchas personas jóvenes. pic.twitter.com/ozygIFnBML — Kontxi Palencia (@Conchi_Palencia) March 9, 2021

Hay que ver entero esto de @luciadalda. Este país no se puede permitir dejar en la cuneta a la juventud. Y nunca más sentir vergüenza o culpa al hablar de nuestra salud mental.pic.twitter.com/oK1hqLR9Cx — Irene Montero (@IreneMontero) March 9, 2021

En Intervenciones Parlamentarias Sin Cortes, hoy traemos un testimonio aterrador:@luciadalda y la generación perdida. https://t.co/4B7O5B0adk — Pedro Vallín (@pvallin) March 9, 2021

