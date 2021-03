Así es la emocionante idea con la que unas nietas consiguen que su abuela con alzhéimer se acuerde de ellas

Una mujer ha colgado en su perfil de Twitter cómo hace para que su abuela, pese al alzhéimer que sufre, tenga siempre presente quiénes son sus nietas.

De este modo, Lara muestra que tanto ella como sus primas han hecho unas cartulinas para que su abuela pueda descubrir a qué se dedican y qué han estudiado sus tres descendientes.

"Mi abuela tiene demencia y mis primas y yo le hemos hecho como unas tarjetas con nuestras fotos y a qué nos dedicamos. Le ha encantando porque cada vez que lo ve es como si lo viera por primera vez y le hace mucha ilu", escribía la joven en un tuit que se ha hecho viral.

Su publicación ha servido para que otros tuiteros compartan cómo han combatido esta enfermedad con sus seres queridos. Algunas ideas son muy ingeniosas.

Hola Lara, por desgracia mi abuela también tuvo Alzheimer, en mi caso aunque no nos reconocía, yo me ponía un jersey que le gustaba mucho (como de terciopelo) y empezó como asociarlo a algo bueno aunque no me reconocía. La verdad que es una enfermedad muy díficil, ánimo!

