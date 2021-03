Las redes sociales se llenaron este domingo de aplausos y palabras de reconocimiento al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Justo cuando se cumplía un año de la declaración de estado de alarma en España, el epidemiólogo dio una entrevista al periodista Jordi Évole en la que repasó algunas de las cuestiones de las que más se ha hablado durante los últimos meses de pandemia.

Simón habló sobre el proceso de vacunación, las mascarillas y sobre cómo han sido estos meses de trabajo al frente del CCAES. Además, también habló sobre su ideología, su salario y sobre cómo le gustaría ser recordado.

¿Qué hubiese pasado si el Gobierno hubiera decretado el confinamiento domiciliario unos días antes de lo que lo hizo?, al igual que la mayoría de los españoles, esta es una cuestión que también inquieta a Simón. "No sé que es lo que hubiera pasado, pero me hubiese gustado verlo", asegura.

"¿Y si…?"

Qué listos somos todos a toro pasado...#LoDeSimón pic.twitter.com/0oGVLiUX3u — Jordi Évole (@jordievole) March 14, 2021

"Yo creo que son decisiones que ahora se ven de otra manera, pero en aquel momento eran decisiones muy duras", insistió Fernando Simón, que explicó que no fue fácil "plantear la necesidad de confinar a la gente en sus casas y empezar a controlar libertades individuales". Lo que pasó después ya es historia. Los sanitarios empezaron a sufrir la falta de material de protección, un momento que desde Sanidad sabrían que llegaría.

Sabían que se acabarían las EPIS en los hospitales.

Sabían que no había mascarillas. El resto, ya es historia.#LoDeSimón pic.twitter.com/23TASSFgn6 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 14, 2021

Y del duro confinamiento se pasó a la desescalada. Cuando comenzaron los mensajes sobre "salvar el verano" y empezar a retirar restricciones. "Debíamos haber sido todos más prudentes, incluido el Gobierno", consideró.

¿Le frustraba el triunfalismo del Gobierno en verano?

Simon: "Debíamos haber sido todos más prudentes, incluido el gobierno" O sea, que sí. #LoDeSimón pic.twitter.com/6l8icvkBVr — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 14, 2021

Preguntado sobre si le han propuesto ir en alguna lista electoral, el experto se rió afirmando que es "un bocazas". "¿Cómo voy a ir yo a una lista electoral?", se cuestionó Simón, que hizo hincapié en que no es político ni lo será: "No creo que lo vaya a ser nunca, yo no soy ni puedo. Ni creo que aguantara en el mundo político".

Sobre lo que sí se mojó Simón fue sobre si es de izquierdas o de derechas. "Hay que romper ese círculo vicioso de que el nivel socioeconómico de la familia tiene que ver con el futuro de los hijos", señaló contundente el experto. "Yo soy muy social. Creo que tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidad; los que tienen las necesidades cubiertas las tienen cubiertas, me preocupan poco", sentenció.

Además, Simón alabó al político José Antonio Labordeta. "Una de las personas, cantautores, filósofos y políticos más honestos que ha tenido España por mucho que la gente pueda no estar de acuerdo con lo que pensara", dijo Simón, que también se acordó durante la entre vista de Julio Anguita.

Por último y como broche final, Simón puso en valor el trabajo de los funcionarios del CCAES y de las autonomías durante los meses más duros de la pandemia. "Estoy haciendo mi trabajo por la población de mi país, por la población global, por que la gente necesita que alguien lo hago y me ha tocado a mí hacerlo", concluye al ser preguntado sobre si le ha compensado económicamente el trabajo realizado.

Se podrá discutir si era el hombre adecuado en el lugar equivocado.

Que era el peor momento no hay duda.#LoDeSimón pic.twitter.com/79MHI9mYDD — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 14, 2021

Los usuarios de las redes sociales se volcaron con Fernando Simón tras la emisión del programa y abundaron los mensajes alabando al experto.

