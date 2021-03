Uno de los "referentes intelectuales" de la derecha, Luis Figo, ya ha tomado partido —nunca mejor dicho— y ha apoyado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al dar luz verde a la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. Figo, además, ya lo tiene claro. "A votar a por ellos y a por la Libertad", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Más allá de su innovadora gramática, el exfutbolista, que es un ferviente neoliberal y azote del independentismo y de las políticas progresistas, ha expresado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, calcando su ya parece lema de campaña: "Socialismo o libertad".

Figo ha recibido numerosas respuestas de los usuarios de Twitter, que le han recordado los problemas que tuvo con Hacienda en el pasado, cuando tuvo que pagar 2,4 millones de euros a la Agencia Tributaria.

La libertad de no pagar a Hacienda.

Di que si Figo, hay que votar recuerda el lema de Ayuso:

"Corrupción o líber..."

No espera era:

"Socialismo o Corrupc..."

No, no era:

"Corrupción o Corrupc..."

????????‍♂️????????‍♂️ puffff vaya lio.

— ManuFern (@ManuFernd) March 14, 2021