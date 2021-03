"¡Vete al médico!". Probablemente esas hayan sido las declaraciones más vergonzosas e indecentes que se han pronunciado en el Congreso de los Diputados en los últimos años. Como no podía ser de otra forma, las ha soltado un diputado del Partido Popular. Concretamente, Carmelo Romero. Lo ha hecho cuando el líder de Más País, Íñigo Errejón, estaba preguntando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un tema tan serio y delicado como es la salud mental.

Tras terminar Errejón su intervención y recibir de forma abrupta el grito del diputado conservador, la mayor parte del hemiciclo ha respondido a la indignidad de la expresión con un sentido aplauso a Errejón por incorporar una vez más en el diario de sesiones un asunto tan importante como la salud mental, especialmente, en estos tiempos de cansancio mental generado por la pandemia.

Enseguida han llegado las reacciones en Twitter. El propio Errejón ha defendido: "Nunca más el estigma ni la vergüenza". La Confederación de Salud Mental en España ha calificado la manifestación de Romero de "falta de respeto".

Otros, directamente, han pedido la dimisión del cargo público: "El diputado del PP que se ha burlado de un drama tan serio como la salud mental o el suicicido debería dimitir hoy mismo. ¿O piensa seguir cobrando un sueldo como cargo público? Basta ya de impunidad. Basta ya de convertir el Congreso de los Diputados en un patio de colegio".

El daño está hecho. Es lo que esta gente no comprende. Los actos tienen consecuencias, y no vale solo con pedir perdón. Hay que tener responsabilidad social como para no estigmatizar aún más la #SaludMental Y si no se está a la altura dimitan. No merecemos tal bajeza política. https://t.co/EHjnFCOU60

— Laura Redondo (@LauraRdondo) March 17, 2021