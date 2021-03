No por el hecho de que ya sea el pan nuestro de cada día hay que dejar de contarlo. Enésimo olvido de las portadas de la prensa de papel con el archivo de una causa contra Podemos:

A la izquierda, El Mundo abriendo con la acusación de que en Podemos se repartían sobresueldos. Hubo muchas portadas así. A la derecha, El Mundo de hoy tras cerrar el juez la investigación porque no se ha encontrado nada. Como en la portada, que tampoco encuentras nada. pic.twitter.com/JRcFCFnT5g — gerardo tecé (@gerardotc) March 17, 2021

Este martes, el juez archivó la causa por los supuestos sobresueldos en la formación morada. Con el sobreseimiento de esta parte de la causa abierta contra Podemos a raíz de la denuncia del abogado Calvente, se pone de manifiesto que las cantidades que este puso en cuestión, como sobresueldos irregulares, estaban incluidas en las nóminas de los trabajadores y, por tanto, sujetas a las correspondientes retenciones de Hacienda.

No hace falta recordar el eco que los medios habían dado a este tema, con múltiples referencias en las portadas. Este miércoles, en cambio... ni rastro del asunto en las portadas de papel de El Mundo, El País, ABC o La Razón.

En la imagen de la izquierda podéis ver unas cuantas portadas de El Mundo (hay más) hablando sobre el "caso Neurona". En la de la derecha, la portada de El Mundo cuando se archiva dicho caso. No es periodismo, es terrorismo informativo. pic.twitter.com/zL6RYLbUQn — Jules (@CensoredJules) March 17, 2021

Y no, los medios impresos no lo son todo. Pero reflejan muy bien cuáles son los asuntos que los grandes grupos mediáticos quieren que luego sean tema de conversación en las tertulias, en las casas, en los bares... Y los que no.

Y cuando la historia se repite siempre, pues solo hay que saber sumar...

El enésimo olvido de las portadas cuando la Justicia archiva una acusación contra Podemos ha dejado también comentarios en las redes:

Esto también ocupará portadas y abrirá telediarios.

Y tal. https://t.co/LQEHHm5u3O — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) March 16, 2021

El juez del caso Neurona archiva la causa de los sobresueldos en Podemos y no aprecia delito alguno de administración desleal. Es la decimotercera denuncia contra Podemos y todas han sido archivadas. Las acusaciones ocupan portadas, los archivos no tanto. — PabloMM (@pablom_m) March 16, 2021

Una más que añadimos a la colección. Qué suerte tenemos de vivir en una democracia plena en la que el poder mediático dedicará cientos de portadas y horas de tertulias en desmentir el invento que difundieron para desprestigiar a PODEMOS. pic.twitter.com/00n2RZGjpa — PODEMOS (@PODEMOS) March 16, 2021

- Te acusan por un bulo

- Ponen un nombre con gancho a la causa

- Los medios se pasan meses llenando portadas y tertulias

- La justicia lo desmiente cuando el plato está servido y comido. No te tragues el próximo fake. Es indigesto. https://t.co/nY2mXJ1BpG — Jaume Asens (@Jaumeasens) March 16, 2021