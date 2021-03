"Una vicisitud funcionarial normal": es la respuesta del conocido como el 'hombre de los maletines', Miguel Ángel Bayo, cuando Gabriel Rufián le pregunta por qué Villarejo "jamás pisó una rueda de reconocimiento" por el apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto, después de que él "le firmase dos documentos excusándole". El propio Rufián ha compartido un vídeo con el momento de sus preguntas, asegurado: "Es lo más salvaje que he visto en cinco años".

Es lo más salvaje que he visto en 5 años. pic.twitter.com/EWexARNIP9 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 18, 2021

"Elisa Pinto es una doctora madrileña a la que apuñalaron por dos veces en 2014 y la segunda vez le susurraron al oído mientras la apuñalaban: 'López Madrid quiere que cierres la boca'. [...] López Madrid es cuñado de Villar Mir y amigo personal de Felipe VI [...]", señala Rufián en el vídeo. Y después lanza su pregunta: "Pinto señaló desde el minuto uno que quien la apuñala es Villarejo. Y se intentó hacer una rueda de reconocimiento. Y Villarejo jamás pisó una rueda de reconocimiento por ese supuesto delito porque alguien le firmó dos documentos excusándole. Ese señor es usted. ¿Por qué?"

Miguel Ángel Bayo, el funcionario que trasladaba los fondos reservados a la Policía declaró este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación 'Kitchen' en un tono bronco y con poca colaboración, asegurando cada poco que las preguntas se referían a materias reservadas, y con respuestas como "no le puedo contestar" o "no le digo ni que sí ni que no". Aseguró que entregaba el dinero "contra recibo" a las personas que ordenaba el entonces director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, pero no quiso desvelar las identidades de esas personas.

