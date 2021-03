Adolfo Suárez Illana es un diputado del Partido Popular aparentemente curtido por la lectura. De hecho, una de sus tareas en el hemiciclo es leer mientras los representantes de Bildu están el uso de la palabra. Otras veces, el hijo del expresidente del Gobierno, directamente, prefiere colocarse de espaldas para no ver la intervención de los diputados de la formación vasca.

Sin embargo, a pesar de los tiempos que dedica a sujetar un libro —no se sabe si lo está leyendo o no— y de sus momentos de reflexión observando las paredes del Congreso de los Diputados, parece que la cultura y la historia de España todavía se le atragantan a Suárez Illana, desconociendo a algunos de los personajes que más han luchado por los derechos sindicales y sociales. En este caso, Marcelino Camacho.

Suárez Illana ha intervenido desde su escaño y ha asegurado: "Si esos señores son la voz de ETA es porque han dicho desde tribuna que 'ni nos vencieron ni nos domesticaron', que significa que ni nos arrepentimos ni lo vamos a dejar de hacer. Por eso son indignos y por eso les llamamos lo que les llamamos". Después de sus palabras, la bancada de la derecha se ha encendido en un fuerte aplauso hacia el diputado, pues parece que tampoco conocen el origen de la cita.

El parlamentario de Bildu, Oskar Matute, no obstante, ha tenido el buen gesto de recordárselo. "Yo pensaba que el señor Suárez Illana en los largos tiempos que le dedica a la lectura había aprendido algo más. 'Ni nos vencieron ni nos domesticaron' es una frase de Marcelino Camacho. Y era un justo homenaje a los sindicalistas que lucharon por la libertad, desde mi punto de vista, más que su padre", ha explicado Matute a Suárez.

Los usuarios de Twitter han recogido el momento. "Un pelín analfabeto", aseguraba un internauta mientras otro se preguntaba: "¿Que coño leerá?". Y, como no podía faltar, han recordado el momento en el que Suárez Illana se colocó dando la espalda a la diputada Mertxe Aizpurua mientras exponía su discurso desde tribuna parlamentaria.

Ese es el problema. No son capaces de utilizar el hemisferio derecho del cerebro. No escuchan, no esperan, dan por hecho lo que se va a decir o quieren que digan. Ejemplo de falta de análisis en el discurso. Nadie escucha a nadie. https://t.co/YLNmJRFFwp

— Daniel Flórez Prado???? (@daniflorezprado) March 18, 2021