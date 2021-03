Este viernes, en el programa La Hora de la 1 han dedicado un espacio a hablar de los jóvenes y de las dificultades que se están encontrando. En este bloque, una de las ponentes de la mesa, la psicóloga Laura García, ha hecho unas declaraciones que están siendo muy criticadas en redes sociales.

Cuando la presentadora le ha preguntado los motivos por los que las personas jóvenes llegan a la edad adulta con una perspectiva pesimista, García ha respondido que a esta generación se lo han dado todo más fácil.

"Yo no creo que representa a la mayoría de los jóvenes, si que es verdad que hay un sector de jóvenes que está desmotivado, que funciona de esta manera con esta percepción tan catastrofista del futuro. A ver, no es menos cierto que tienen ciertos factores para poder calificarlo de esta manera, pero tampoco es falso que tienen recursos más que de sobra para poder hacer frente a las cosas que les van viniendo de la misma manera que hacíamos nosotros", comenzaba.

"Todas las etapas, las vidas nuestras hemos tenido que pelearnos lo nuestro, hemos tenido que estudiar, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que vivir una serie de cuestiones... La diferencia tiene que ver con esta generación última, con esta generación más reciente, es que se lo hemos puesto más fácil al principio. Hemos confundido a veces que el esfuerzo ya no tiene que ser tan grande para conseguir méritos, y ellos se han acostumbrado a eso y cuando les viene el primer escollo, la primera dificultad, se frustran enseguida", finaliza.

Estas palabras no han sentado nada bien y muchos tuiteros le han recordado que en España la tasa de paro juvenil se sitúa en el 40%, que el precio del alquiler es muy caro y que los jóvenes tienen unos sueldos muy bajos que no les permiten independizarse.

Hay un montón de artículos que avalan que España cerró el 2020 siendo el segundo país con más paro de la Unión Europea. A lo mejor es que las condiciones materiales del país no nos favorecen, pero claro, hay que demonizar a la juventud porque no se esfuerza lo suficiente

Que nos lo han puesto fácil dice pero si de veinte empresas en las que eché currículum en la mitad me rechazaron por no tener experiencia y en las que me han contratado no han podido ofrecerme contratos de más de nueve horas A LA SEMANA qué me está contando usted señora

